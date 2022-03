Plan B: premios en el consistorio y Ofrena a cubierto y con paraguas

Ni los más optimistas creían que los tres primeros días de la semana fallera de Alzira se habrían saldado sin percances reseñables. Ahora bien, a partir de hoy la situación cambia. Las lluvias van a ganar protagonismo y la Junta Local Fallera estudia qué alternativas llevar a cabo cada día. Por el momento, uno de los cambios que parece más claros es el de la entrega de premios, que se realizaría en el interior del ayuntamiento, en vez de a sus puertas. La ofrenda floral también podría ser a cubierto.

El presidente de la JLF, Jaume Bohigues, explicó ayer a Levante-EMV que cualquier posible cambio derivado de las inclemencias meteorológicas se realizará sobre la marcha: «Estamos en contacto continuo con el meteorólogo Jovi Esteve para saber qué nos viene. La directiva estudia las alternativas posibles y se las propone a las comisiones. Son ellas las que tienen la última palabra. Cada día veremos cómo evoluciona el tiempo y nos adaptaremos.».

Con todo, hay diversas alternativas sobre la mesa para garantizar que algunos de los actos más importantes se puedan realizar a cubierto. O incluso se trasladen en el calendario. «A la hora de entregar los premios, si cae mucha agua, el plan B pasa porque los presidentes y falleras mayores se reúnan en el salón de plenos del ayuntamiento para hacer entrega de los premios. El día 18, por ejemplo, parece ser que tendremos huecos de varias horas sin llover. Podría dar pie a realizar una ofrenda normal, en la calle, pero por ahora no sabemos cómo se hará», comentó Bohigues, que añadió a continuación: «Cuando llegue el momento, decidiremos. Si se tiene que hacer a cubierto, sería en una iglesia que tenga dos puertas, la única posible es Sant Joan. Si supiéramos que el día 20 no va a caer ni una gota, se estudiaría un posible cambio de fecha. Pero no vamos a cambiar nada con tanta antelación porque no sería la primera vez que se pospone un acto pensando en la lluvia y en la nueva fecha llueve incluso más».

El presidente de la junta también mostró su preocupación por el estado en que pudieran amanecer hoy los monumentos ante las complicadas previsiones meteorológicas que, a priori, se darían anoche y en la madrugada de hoy: «Hemos avisado a todas las fallas que adopten medidas seguridad, según la altura y su diámetro, porque a lo largo de la noche se espera mucho viento y agua, por lo que puede ser un peligro muy grande», concluyó.

La ‘mascletà’ de Alzira resiste a otra jornada gris y reúne a miles de personas

Pirotecnia Zarzoso también pudo disparar la «mascletà» en Alzira. Y ya van tres. Hasta ayer, como reconoció el presidente la Junta Local Fallera, Jaume Bohigues, podían estar contentos: «Hasta ahora, hemos tenido tres días de ‘mascletades’. Hemos realizado todos los actos previstos y, de momento, no nos podemos quejar. Es normal que la gente se ponga nerviosa, que vea los días grises y se ponga triste, pero hay que tener tranquilidad y disfrutar cada momento», aseguró. Es algo que se ha notado día a día, ya que la afluencia a la «mascletà» alzireña parece haber crecido con cada nueva jornada. La firma castellonense, que estuvo en las celebraciones de octubre y ya sabe lo que es ganar en el concurso nacional de las Fallas de Alzira, no defraudó y ofreció un espectáculo que ha abierto y cerrado con fuego aéreo, pero ha contado con un rítmico y ensordecedor fuego terrestre. A la cita no falló el conseller Arcadi España. Tampoco representantes de las Fallas de Algemesí, la secretaria de la AVL, Immaculada Cerdà, o el alcalde de Alberic, Toño Carratalá. Aunque fue Compromís quien aportó más invitados: la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó; Àgueda Micó, Mentxu Balaguer, Dolors Gimeno, Papi Robles, Amparo Piquer, Salvador Montañana o Ferran Barberà.