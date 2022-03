L’Almenà gana en Castelló un primer premio que se le resistía desde 2015

L’Almenà se alzó ayer con el primer premio de las fallas de Castelló, una victoria que se le resistía desde el año 2015, mientras que Les Moreretes mantiene un año más su racha de victorias en la categoría infantil, según el fallo del jurado que la Junta Local Fallera dio a conocer en el acto de entrega de premios celebrado por la tarde. La amenaza de lluvia, que se hizo presente de forma suave por momentos, no impidió que los representantes de las seis comisiones falleras de la localidad se reunieran frente al ayuntamiento para seguir en directo este primer acto de las fiestas.

El monumento plantado por el artista de Carcaixent Juane Cortell ha llevado a la comisión de l’Almenà a conquistar el primer premio de las fallas grandes, mientras que el jurado asignaba el segundo a Les Moreretes, en dura competencia, el tercero iba a parar a la falla Sant Domènech, por delante de País Valencià, Sant Rafael y El Mercat.

En la categoría infantil, Les Moreretes mantiene su hegemonía y se adjudica el primer premio por sexto año consecutivo -nadie ha conseguido batirle desde 2015-, mientras que el jurado asignó el segundo premio a la falla Sant Rafael, el tercero recaía en el monumento de Sant Domènech, el cuarto en El Mercat, el quinto en l’Almenà y el sexto en la falla País Valencià.

Cena de gala

Este primer día de las fallas de Castelló estaba previsto que se cerrara anoche con la cena de gala que el ayuntamiento ofrecía a las falleras mayores de la localidad, Àngels Candel Pla y Laia Vallés Pons, y en la que estaba prevista la participación de los integrantes de la Junta Local Fallera que encabeza Andreu Rodríguez y los representantes de las seis comisiones de la ciudad.

El programa de la Junta Local Fallera no contempla para la jornada de hoy ningún acto, por lo que la esperada lluvia tendrá un impacto limitado en los festejos. De cara a los próximos días, Andreu Roríguez no dudó en señalar que la previsión es mantener todos los actos y adaptarlos a las circunstancias en cada momento aunque sea con la participación de los falleros con el blusón o de particular, como ya sucedió ayer.

El presidente de la JLF reconoció haberse encontrado en la calle más ambiente del que esperaba como consecuencia del mal tiempo y el parón que han sufrido las comisiones como consecuencia de la pandemia, pero no dudó en señalar que «la gente joven ha vuelto a las fallas con ganas y está trabajando mucho».

El programa oficial prevé para mañana viernes 18 de marzo la primera «despertà» de las fiestas de Castelló a cargo de las diferentes comisiones falleras y, por la tarde, la tradicionalofrenda de flores. Si el mal tiempo no lo impide, en la medianoche se disparará una «mascletà» nocturna en la «nit del foc».