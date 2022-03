Los Premios Literarios de Alberic incluirán textos teatrales a partir de 2022

La edición número 49 de los Premios Literario de Alberic incorporarán un nuevo premio que rinde homenaje al poeta Vicent Jacinto Pérez y que se dedica a los textos teatrales.

Los trabajos podrán estar escritos en valenciano o cualquier otra variante de esta lengua y se circunscribe a obras dramáticas originales no estrenadas y que no estén en proceso de edición, ni con los derechos de autor comprometidos. La extensión no será inferior a 40 páginas, ni superior a 100 y los participantes deberán incluir, junto a la obra, una sinopsis y la relación de personajes.

El premio tendrá una dotación de 1000 euros en metálico más un trofeo.

El periodo de presentación de trabajos finalizará el 29 de abril de 2022 a las 14 horas y en todos ellos el tema es libre. El objetivo de los galardones es el de fomentar la creación literaria, apostando por el valenciano como lengua vehicular.