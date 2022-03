Jarana impuesta en el salón

Cuatro y media de una madrugada fallera. Orquesta en pleno centro urbano. Cientos de personas disfrutan de la música, los cubatas y el jolgorio. Los demás lo padecen. A veinte metros de la orquesta, Fito y sus Fitipaldis desentonan y las canciones de Mecano no son vitoreadas sino sufridas. Por la mañana, caras largas y ojeras. «¿Ayer fuiste de jarana?». No. Me la impusieron en el salón de casa. Así cuatro días seguidos.

El problema no son los falleros, son unas autoridades cobardes e incapaces de meter en vereda la fiesta josefina. Equilibrar las fallas. Ni pensar quiero en 2023, a unas semanas de las elecciones. Cheque en blanco para la desproporción en la calle desde principios de marzo. ¿Por qué las fiestas locales se sacan tanto como se puede de los cascos urbanos para respetar el descanso ciudadano pero las Fallas cuentan con patente de corso en cada casal y sus calles aledañas?

Muchas no compartirán esta opinión. Otros se rasgarán el chaleco fallero y mentarán a la Mare de Déu. Bienvenido fuese un debate hasta ahora silenciado. Las Fallas sin equilibrio crean tanta repulsión como afinidad. Expulsan de las ciudades a tanta gente como atraen. Recuerdo ser adolescente e ir a València. Los padres de un amigo habían huido de la ciudad, despavoridos, y el piso estaba vacío. No hay término medio. Algunos compartirán el artículo en redes: «Cuanta razón. Ya está bien». Otros lo descalificarán. Me descalificarán. Seguro que suena algún «viejoven». La mayoría callará. O se es fallero o joven festero (no me lo contarán a mí, que me conozco el repertorio musical que suena machaconamente en todas las orquestas) o tu localidad te expulsa, invivible durante una semana Da igual que seas un anciano de 83 años, un niño, una preñada o un perro temeroso de los estruendosos petardos para los que tampoco existe horario.

Calles intransitables. Aceras sucias. Saturación, congestión. Ruido. Gritos y decibelios. No se reconoce el derecho al descanso y la salud mental para los no falleros. Los debates democráticos configuran el futuro mejor. Desde la defensa del bien colectivo y no desde los posicionamientos individuales egoístas y transitorios.

Las nuevas propuestas aparecen prácticamente como un sacrilegio para después transformarse en veracidad y casi en escrupulosidad. Para mejorar hay que romper. Las Fallas precisan de equilibrio o serán engullidas por su supuesto éxito, se ahogarán en un cubalitro a las 4:33 de la madrugada.

Las cuerdas siguen vibrando cuando el artículo ya se ha escrito. Angus Young grita a viva voz. Después llega Jimmy Page. En un ratito sonará el despertador para la mayoría. Impensable en Europa, parece que siempre más racional. Más adecuado sería empezar a las 20 horas y acabar a una hora razonable como las 12 o la 1. A mediados de marzo a dichas horas (a las ocho de la tarde) ya luce la luna, si lo que se busca es la complicidad de la nocturnidad.