Una de NeTflix A Sueca

Els que sou usuaris de Netflix, haureu vist que hi ha unasèrie nova que es diu «Érase una vez... pero ya no». Conta la historia que una princesa (que no ho és) i un pescador s’enamoren. Com que cadascú té d’un color la sang, ella blava i ell roja, no poden dur endavant la seua relació. L’egoisme els du a fer un encanteri al poble que consisteix en el fet que si ells no aconsegueixen fer realitat el seu amor, ningú del poble podrà enamorar-se mai.

Doncs això sembla el poble de Sueca, una sèrie de Netflix, uns nòvios que tenen el color de partit «diferent» (roig del PSOE i blau del PP) però volen que la seua relació poligàmica (amb el carabassa de Ciudadanos i el verd GISPM), estiga ben vista pels suecans. Si per a obtenir-ho han de fer un encanteri al poble, no tenen cap problema en fer-ho.

I així ho comprovarem al Ple de Pressupost de l’ajuntament de Sueca que es va celebrar el passat 10 de març. On no contents en incorporar a la despesa corrent els 4,5 milions d’euros del romanent de 2020 pretenen fer un préstec de 2,1 milions d’euros amb un crèdit bancari. La seua relació ha de donar símptomes de bona salut a costa del que siga i per això no han dubtat a l’hora d’hipotecar als suecans que hem passat d’un deute bancari de 5 a 9 milions d’euros milions en el que portem de legislatura.

Si analitzem com han repartit els diners d’este préstec veurem com més que amor es tracta d’un matrimoni de conveniència. A ells els dóna igual que els suecans estem més endeutats, tots sabem que el 2023 és any d’eleccions i cal fer coses per a eixir a les fotos i fer-se auto bombo. Per això el repartiment d’este préstec ha anat en funció de la força dels diferents partits que formen el govern de Sueca: PSOE 53%, PP 36%, Cs 10% i GISPM 0,7%, és evident que amb este 2, milions d’euros els suecans estem pagant-los la campanya electoral del proper any.

I si foren coses de profit, encara ho entendria, però tampoc podem dir això. No tenen en compte que estem dins d’una crisi econòmica provocada pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, amb una societat i una l’economia que intentem tornar una certa normalitat després de la pandèmia. No obstant això els enamorats no pensen en el cap, sols pensen en la seua relació i reelecció i, per tant, en fer rodones, monuments i rehabilitar edificis com el de correus (600.000€) per dir-ne alguns.

Necessiten fer creure als suecans que són millors gestors perquè gasten més però el que no diuen és que els diners s’han de tornar, sinó este any el que ve, condemnant al seu poble a no poder fer res més en molts anys.

I com diu el títol de la sèrie «pero ya no» ja no ens enganyen, els suecans som intel·ligents i no ens deixem dur per encanteris ni per matrimonis de conveniència. Som ciutadans responsables i ens hem sentit orgullosos de ser un dels pobles menys endeutats de la Comunitat Valenciana i no tindre ninots a les rodones.