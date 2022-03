¿Dar licencia sin cumplir la ley?

«¿Qué quiere, que demos una licncia sin cumplir la ley», replicó el actual alcalde al director general de Calidad Ambiental. Tanto Gerardo López como Alejandro Blasco negaron como había manifestado Piquer que el ayuntamiento mantuviera cortado el camino de acceso. «He oído decir barbaridades, pero decir que le camino está cortado cuando es un camino libre hace 30 años y no tiene ni puertas para entrar revasa mi capacidad de asombro», expuso Blasco, mientras señalaba que los vertederos de Real no son un caso aislado ya que los tribunales de justicia europeos condenaron a España en 2016 por la gestión en este ámbito. «En España no se ha actuado y en València menos que en ningún sitio para que los vertederos se clausuren y se restauren», dijo. Blasco afeó la «pasividad y la inactividad» de la dirección general.