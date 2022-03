Pasodoble para acabar la fiesta

La edición 2022 de las Fallas de Alzira bajó ayer la persiana en medio de un ambiente marcado por las inclemencias del mal tiempo, similar a las de las jornadas precedentes. La previsión meteorológica aventuraba una semana de lluvias y fuertes rachas de viento y lo cierto es que los vaticinios se han cumplido. Y con creces.

Ante esta difícil tesitura, los falleros ribereños no han tenido otra opción que resignarse, aunque no han dudado a la hora de aprovechar cualquier resquicio para sacar la fiesta josefina a la calle. La pandemia ha golpeado duramente durante dos años y la gente tiene ganas de pasarlo bien. Tiene ganas de volver a la ansiada normalidad. Quiere retomar su vida rememorando la época anterior a 2019.

Pero no solo de diversión viven las Fallas, ya que los miembros de las comisiones tampoco dudan a la hora de honrar sus tradiciones. Por ello, los pasodobles que cada 19 de marzo se adueñan de algunas de las principales arterias de la capital de la Ribera volvieron a convertirse de nuevo en los protagonistas de uno de los actos que despiden la celebración de las fiestas josefinas en Alzira.

Sin embargo, la edición de este año no fue una cita al uso, ya que no se convocó el tradicional concurso para elegir la mejor coreografía de entre todas las comisiones. Consultados por Levante-EMV, desde la Junta Local Fallera (JLF) de Alzira explicaron que varias agrupaciones decidieron no participar en el evento por precaución ante los embates del temporal, que al final sí amainó a principios de la tarde: «Algunas Fallas han decidido no salir a bailar a la calle por el riesgo de que se mojaran los instrumentos de las bandas, sobretodo. Las que sí han participado han mostrado las coreografías que han ensayado y han llenado el asfalto de ritmo, pero sin estar todas no podíamos seguir con el concurso, por eso el jurado no las ha valorado».

Retirada de coches de la vía

La iniciativa sí comenzó en su horario oficial de las cinco de la tarde, cumpliendo con lo programado. Incluso, la grúa municipal se tuvo que hacer cargo de la retirada de algunos vehículos que permanecían en algunas partes del recorrido y cuyos titulares no los movieron a tiempo.

Y lo cierto es que las comisiones que sí salieron tuvieron premio de consolación, ya que las lluvias dieron una inestable tregua al inicio de los pasodobles que prácticamente se mantuvo durante todo el evento.

Lluvias desde la mañana

Sin embargo, no ocurrió lo mismo desde el inicio de la jornada más especial de las Fallas, la del día de San José. Las inclemencias meteorológicas marcaron el último día de la edición 2022.

Todo comenzó con la despertà, con los falleros lanzando algunos de los últimos petardos de este año bajo una fina lluvia y un cielo lleno de negros nubarrones. A su vez, las precipitaciones ocasionaron que se redujera en gran medida el número de pasacalles, dadas las molestias de desfilar bajo las lluvias y el riesgo que corren los instrumentos de los músicos.

La cancelación de la mascletà también aminoró el ambiente en las calles y restó alicientes y público. El panorama sí cambió levemente al principio de la tarde, cuando las lluvias pararon durante horas y bajo un cielo de tonos grises falleros de todas las edades volvieron a compartir coreografías y pasodobles.

Las falleras mayores de Alzira —Alba Carrió y Clàudia Dolz— fueron las encargadas, junto con sus cortes de honor, de encabezar la comitiva, participando en los primeros bailes antes de sentarse en la tribuna para disfrutar del resto de coreografías. Allí les esperaban otros miembros de la JLF y de la corporación municipal.