La UD Alzira tiene ante el colista la oportunidad de acechar la zona alta

La UD Alzira recibe hoy (17:00 horas en el estadio Luis Suñer Picó) al colista, el CD Toledo, con la obligación de alegrar el posiblemente día más triste de los alzireños y más después de unas Fallas tan decepcionantes por el tiempo. Los blaugranas tratarán de confirmar la mejora en el juego corroborada con la victoria en el campo del Mancha Real jiennense.

Enfrente tendrán un CD Toledo que está acusando el gran déficit de puntos de la primera vuelta. Si solo contara la segunda vuelta, los castellanos serían séptimos clasificados. Sin embargo, la realidad les sitúa colistas a nueve puntos de la salvación. El conjunto toledano tuvo una ligera reacción ganando a Melilla (2-0), Águilas (1-3) y Marchamalo (0-2). También dejó gran imagen contra el Recreativo Granada y el Intercity, contra los que empató a cero. Sin embargo, pese a tener muchas oportunidades, perdió el domingo 1-2 contra el Mar Menor y prácticamente le queda aferrarse al partido de esta tarde para tener una mínima esperanza de salvación. De no ganar, le quedarían 24 puntos puntos por disputar mientras debe remontar los diez que le separan de la permanencia.

El cambio de entrenador de Diego Merino por el exjugador del propio Toledo Javi Sánchez provocó una mejora del juego. También lo ha complementado con las incorporaciones desde el Linares del central Andriu, la recuperación tras una larga lesión de Adrián Jiménez -que no jugará por sanción-, así como el ex extremo del Salamanca Pepe Carmona. No se fichó otro delantero por cuestiones económicas. Además, los siete goles que llevaba Cedric parecían un buen registro, aunque desde entonces tiene la pólvora mojada. Su otro goleador es Migue García con otros siete tantos. Además de Adrián, Javi Sánchez tiene la baja de Jokin Esparza, lesionado de tobillo. Recupera a Rodri y Mario Gómez tras cumplir un partido de sanción.

En la UD Alzira, las lesiones se le acumulan al técnico, Dani Ponz, que tendrá que cumplir su segundo partido de sanción. A la ya conocida lesión de Germán se une la del suecano Selfa, al que se le ha detectado una rotura de fibras y la de Francis, figura destacada en los últimos encuentros, que tiene un esguince de tobillo. Además, es duda Zarzo. Como contrapunto postitivo, Roan ya se ha recuperado del problema de anginas que le ha tenido en el dique seco dos semanas.

Un recuerdo fallero

El colegiado encargado de dirigir el encuentro será el aragonés Daniel David Baiges Dones, cuya estadística se caracteriza por siete empates en los diez partidos arbitrados esta campaña.

Antes del partido se guardará un minuto de silencio por el que fuera presidente de la peña deportiva Sucro y secretario de la UD Alzira durante la presidencia de Sebastià Fontana, Manolo Cerdà.

Las Fallas 2022 serán recordadas en la UD Alzira porque la falla Camí Nou aceptó que, con motivo del centenario, se indultara el ‘ninot’ de un futbolista con la zamarra azulgrana presente en la falla infantil, obra del alzireño Bernardo Estela.