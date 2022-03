El regidor de Festes, Xavi Pérez, i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, fan un balanç positiu de les Falles de 2022. «Malgrat la pluja i el mal oratge, hem pogut fer pràcticament tots els actes, de sis mascletades n’hem fet quatre, hem hagut de suspendre’n dues; s’ha pogut fer el lliurament de premis, l’ofrena i els pasdobles. La valoració és positiva, hem pogut realitzar quasi totes les activitats, i hem pogut plantar quasi totes les Falles», ha declarat l’alcalde.

«Han sigut les Falles més plujoses des de 1938. I ens ha tocat improvisar per poder tirar endavant els actes. I improvisar fer el lliurament dels premis al Pavelló d’Esports, en dues hores o tres, muntar tota la infraestructura; retardar l’entrenament del Futbol Sala Family Cash; es va haver de posar estores perquè no es podia xafar el parquet... Hi hagué un ambient molt bonic, ha sigut una foto inèdita: el Pavelló tot ple amb els colors de cada falla, i l’acte finalment va quedar molt bonic», reconeix Xavi Pérez. L’edil dona les gràcies «a la Regidoria d’Esports, a l’alcalde, a la Junta Local Fallera, que es van arremangar perquè tot eixira bé».

En el cas de les mascletades, Pérez explica que l’ajornament de les que es van haver de suspendre és complicat: «Cal demanar una sèrie de permisos a la Delegació de Govern, que és qui autoritza, i, a més a més, perquè la plaça del Regne està a 300 metres d’una zona boscosa que està al Malecón i disparar allí requerix un procediment».

Dones valentes

El regidor ha volgut reconéixer «les dones valentes falleres, que es vestiren per a eixir a l’Ofrena, amb un temps infernal perquè feia un fred i un vent impressionants, i el vestit que duen no és adequat a eixe ambient hivernal». El mal oratge detalla, «va generar problemes en la plantà dels monuments. Plantar amb les circumstàncies meteorològiques del dia 16, per a una comissió i per a un artista faller, era quasi jugar-te la vida, i per damunt d’això està la seguretat».

La pluja també va trastocar la Nit de la Cremà: «Ens banyàrem. Es va haver de retardar un poc l’encesa en alguns monuments, però les falles feren un gran esforç i, en la mesura del possible, amb la professionalitat dels Bombers i de Protecció Civil i tot l’operatiu, Policia Local, l’UMAS, l’empresa de la neteja viària, etcètera, es va poder tancar la festa». D’altra banda, comenta Pérez, «ha plogut moltíssim i també havíem d’estar pendents dels barrancs i del que podia vindre, i l’Ajuntament ha estat al 100 % funcionant perquè es poguera fer la festa».

L’alcalde considera que hi ha aspectes que s’hauran de revisar per a les Falles de 2023: «Haurem de replantejar alguns aspectes, com l’ocupació de la via pública, les deixalles de les falles o el control del consum d’alcohol en la Cavalcada, que ha sigut un encert. A més a més, la JLF ha de fer eleccions i hi haurà un canvi de directiva, i també haurem de treballar coordinadament per a millorar la festa, que és la més important que tenim a la ciutat i per això mateix l’hem de regular per a preservar-la i millorar-la».