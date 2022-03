Cullera irá a la Justicia si el Estado no paga los daños del temporal

Cullera ha dicho basta. El ayuntamiento está dispuesto a acudir a los tribunales no pone fin a la suciedad que se acumula en las playas cada vez que hay un temporal y el Xúquer arrastra miles de cañas y suciedad. El alcalde,Jordi Mayor, no descarta acudir a la Justicia «en caso de que no se ponga freno a esta injusticia».

La retirada de los residuos arrastrados por el Xúquer durante los últimos siete años ha costado más de un millón de euros al ayuntamiento. «Retirar todo esto tiene que formar parte de la gestión de la cuenca y en consecuencia los costes deben ser asumidos por las diferentes administraciones implicadas», defiende el alcalde. El coste se cifra exactamente en 1.046.200 euros. Retirar las cañas, plásticos, muebles, enseres y animales muertos ha superado los 645.000 euros. En la reparación de infraestructuras como carteles, accesorios, tuberías, torres de salvamento o pasarelas la inversión municipal ha alcanzado los 400.500 euros. Asumir el coste de la gestión de esos residuos, según Mayor, significa «detraer recursos de otras partidas como sanidad, servicios sociales, educación y por tanto afecta al bienestar de los vecinos y vecinas de Cullera». La proximidad de la temporada de Semana Santa y Pascua impide al ayuntamiento esperar a que el Gobierno español y el Consell decidan y aprueben las ayudas. Por ello, Jordi Mayor ve necesaria la creación de un fondo que evite la demora en la reparación de los daños de los temporales. «Ya no se puede considerar que sean una catástrofe imprevista. El cambio climático es una realidad y este tipo de episodios serán cada vez más frecuentes, por eso tienen que proveerse de líneas presupuestarias específicas para gestionar la limpieza del litoral», añade el primer edil. Mayor reclama al Estado y la Generalitat ue habiliten los recursos presupuestarios, técnicos y humanos para asegurar que los daños provocados sean inmediatamente reparados y sufragados para no transferir esa responsabilidad a los ayuntamientos afectados mediante farragosos procedimientos e inacabables justificaciones y trámites», lamenta.