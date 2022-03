El primer club valenciano de tenis de mesa que llega a Europa

El Hortitec Alzira Tenis Taula se ha convertido en el primer equipo masculino de la Comunitat Valenciana que jugará competición europea. Recientemente consiguió la clasificación para las semifinales por el título de liga de la Superdivisión Española que le otorgaba el pasaporte europeo al ganar también el partido de vuelta de cuartos de final, 4-2, al Visit Pontevedra, un histórico de la máxima categoría.

Mathiéu de Santilán empezó imponiéndose 3-1 al internacional argentino Nicolás Galvano. Joseca Guillot arrancó el segundo set ganando 2-0 pero el otro internacional argentino, Martín Betancor, le empató a dos y ganó el último 11-13. Como diría el cronista alzireño Alfonso Rovira, «a las 20’35 h. del 22 de marzo, el ruso Krivosheev ganó el 2º punto al internacional español Miguel Ángel Vílchez, que clasificaba a los alzireños por primera vez para jugar competición europea». Aunque los ribereños perdieran el partido, ya superaban el 1-4 de la ida en tierras gallegas. No obstante, todo se encarriló hacia el triunfo ribereño. De Saintilán endosó un 3-1 a Betancor. Krivosheev, afectado por las tres semanas que lleva lejos de su Rusia natal, cayó ante Galvano. Sin posibilidades de remontada, Vílchez, que no estaba recuperado de una lesión de rodilla se retiró contra Guillot.

La ida de las semifinales se disputará el viernes 1 de abril, a las 19 h. en el pabellón Pérez Puig contra el actual campeón de la Copa del Rey e invicto en Liga y Copa, el Borges. La vuelta se jugará el sábado 9 en la localidad ilerdense. El iraní Amir Hodaei y el francés De Saintilán la afrontarán junto a Guillot.

Por su parte, el Hortitec B también está en semifinales por el título de División de Honor, la segunda categoría estatal. Sucumbió 4-3 en Olot pero logró los tres juegos que le hacían valer el 4-2 de ventaja de la ida. El portugués Diogo Pinho no tuvo compasión de Ángel Olaya al que asestó un 3-0. Iván Martín logró la igualada al vencer 0-3 a Sergi Bahi y Libre Sancho dejaba como mínimo empatada la eliminatoria. Ganó 1-3 a Marc Caymel. Pinho también ganó su segundo partido pero el recientemente proclamado subcampeón de España juvenil, Iván Martín, le ganó el primer set 10-12 y cedió los dos últimos por la mínima, 11-9. Caymel venció a Olaya y llevaba el match a 3-2 por lo que con una victoria más de los catalanes, los equipos deberían contar los puntos para desempatar. Aunque perdió el primer juego contra Bahi, Libre Sancho no quiso complicaciones y con dos 3-11 y un 8-11 logró el tercer set, que daba el pase. En esta categoría, el partido no puede acabar en empate y el dobles se lo llevaron los catalanes.