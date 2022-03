El club de pilota Castelloner se alza con el título autonómico de Escala i Corda en Tercera

El CPV Castelloner se proclamó campeón de Tercera categoría B del Autonómico Aon de escala i corda celebrado en el trinquet Eusebio de Sueca. El trío formado por Vicente Jesús, Pepe y Carles se impusio por un ajustado 60-55 al de Albuixech. No eran los únicos equipos ribereños que disputaron finales ya que también optaron al cetro autonómico el CPV Alzira en Tercera A y el Carcaixent en Cuarta B. Desgraciadamente no pudieron alzarse con el triunfo. Los alzireños, con Edu, Miravalles y Rubén, aunque tuvieron posibilidades de llegar a 50, sucumbieron 60-45. Eric, Adrián y Jose también pusieron la final difícil al trío de Llíria, que ganó 60-50.

El trinquet de Alzira completó el fin de semana de finales con la partida que decidía las ganadoras del I trofeo de raspall profesional femenino Ciutat d’Alzira. Las favoritas, Ana, Mar y Mireia, no dieron tregua a Aida, Anabel y Marina, a las que vencieron 25-0. Autonómico de raspall Sin tiempo para el descanso, se ha iniciado el Autonómico de tríos de raspall donde Alzira lidera la categoría principal tras la primera jornada. Antonio, Dani y Miravalles se impusieron 40-25 al Gavarda de Pau, Guadi y Guillem. El club La Vall, donde se encuadran las poblaciones de Alcàntera y Càrcer presenta dos equipos en su estreno en la categoría. Raúl, Jordi y Arnau, de la Vall A, perdió 40-25 contra el Xeraco. La Vall B empezó ganando con un ajustado 40-35. Juan Carlos, José Ramón y Andreu vencieron al Muro. Este fin de semana el conjunto alzireño visitará al Bicorp. El Gavarda, por su parte, recibirá al Xeraco y se enfrentarán los dos conjuntos de La Vall.