La Federació de Veïns de Alzira reclama demoler ya el puente que frena el desagüe

«Hemos tenido mucha suerte. Si llega a caer aquí la lluvia registrada en la cabecera del río Magro, no habrían tenido sitio en el que esconderse porque no es lo mismo que se desborde un río porque llueve como en la vida que lo haga como consecuencia de una infraestructura construida por la Administración y pagada por los contribuyentes». La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira reclamó ayer la demolición del Pont de Xàtiva, el paso de la antigua carretera de Carcaixent sobre el barranco de la Casella, para permitir que discurran por este punto 440 hm3/sg cuando la actual estructura no permite que pasen más de 80 hm3.

La FAAVV volvió a plantear ayer públicamente esta reivindicación tras la crecida que el barranco de la Casella registró en la madrugada del martes, que obligó a cerrar las compuertas del Canal de Les Basses, donde se acumularon las escorrentías de los torrentes de la cuenca este. Las intensas precipitaciones y la imposibilidad de desaguar provocaron que, por momentos, se temiera que el canal se acabara desbordando e inundara el barrio de Les Basses, una circunstancia que no se llegó a producir. La entidad que agrupa a las asociaciones de vecinos de Alzira recuerda que la necesidad de ampliar el barranco de la Casella en lo que hoy es un cuello de botella, con la demolición del Pont de Xàtiva, es la solución técnica que plantea tanto el catedrático de Hidráulica de la UPV Juan Marco en el estudio de inundabilidad que le encargó el Ayuntamiento de Alzira, que fue presentado en diciembre, como el ingeniero Xavier Machí en las propuestas del estudio de alternativas para reducir el riesgo de inundaciones en la Ribera del Xúquer que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) encargó a Typsa. Los representantes de la FAAVV recuerdan que Machí ya planteó esta misma cuestión en los informes de inundabilidad redactados en 1984 y 1995 para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alzira. «Los alcireños podemos considerarnos afortunados de contar con los diagnósticos más cualificados, pero no hay que tener ningún miedo a decir las cosas por su nombre», indican fuentes de la federación, que expresan su esperanza de que en los próximos días el alcalde de Alzira, Diego Gómez, haga públicas las conclusiones de la reunión que se ha comprometido a convocar con los directores generales de Carreteras y del Agua para ver como se resuelve el enlace de la CV-50 con la CV-41 para ampliar el paso del barranco. «Hay que derribar el puente, pero es la Generalitat la que tiene la última palabra ya que, a pesar de la infrafinanciación valenciana, ostenta las competencias sobre estas carreteras», recuerdan. Unas obras contra inundaciones valoradas en 26 millones Typsa estima en 26 millones de euros la inversión necesaria para ejecutar las propuestas que recoge su estudio para mejorar la seguridad de Alzira frente a inundaciones de los barrancos y que, según recuerda la FAAVV, no solo contempla el derribo y ampliación del Pont de Xàtiva (CV-41), sino también del paso elevado de la variante (CV-50) para construir una nueva rotonda de distribución del tráfico al nivel de la mota que reforzaría la protección en lo que hoy es un punto débil. La obra desplazaría el Pont de Xàtiva para ampliar el vano. La FAAVV recuerda que en 2023 hay elecciones y afea que los partidos no atendieran en el Congreso la petición unánime del ayuntamiento para asignar fondos o no apoyaran en el Senado las enmiendas de Compromís al presupuesto.