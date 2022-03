La Guardia Civil detiene en Beneixida a un repartidor por robar paquetes

La Guardia Civil de Xàtiva ha detenido en Beneixida a un hombre de 40 años por varios delitos de apropiación indebida por quedarse con paquetes de la empresa de mensajerías en la que trabajada. El valor de los artículos sustraídos supera los 10.000 euros.

La investigación se inició en febrero con la denuncia del gerente de la empresa de Beneixida. El denunciante manifestó que el empleado no registraba documentalmente algunos de los paquetes que transportaba, no los entregaba en el destino y no llevaba los devueltos. Los agentes descubrieron que el trabajador, a lo largo de su ruta, descargaba los paquetes que elegía en un lugar determinado para quedarse con ellos. Entre los objetos robados se detalla una bicicleta de alta gama, un patinete eléctrico, una televisión de grandes dimensiones y 14 ordenadores portátiles. Todo por un valor superior a los10.000 euros.

Las diligencias se han entregado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Alzira.