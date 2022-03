El deporte alzireño hace aguas. No sus clubes, sino las instalaciones en las que desarrollan sus actividades. Son varios los que han estallado ante unas infraestructuras que consideran deficitarias tras demasiados días de precipitaciones en los que buena parte de los pabellones han quedado inutilizados total o parcialmente por las filtraciones. Se produce la paradoja de no poder practicar deporte a cubierto cuando llueve.

La capital de la Ribera Alta puede presumir de tener clubes en la élite nacional. El Hortitec Alzira Tenis Taula compite en la máxima categoría estatal mientras que el Family Cash Alzira FS lo hace en la Segunda División española. Otros, en niveles más humildes, gozan de un gran arraigo. No obstante, desde que se cerrase en 2019 el pabellón Fontana Mogort por deficiencias en la cubierta que requerían una reparación urgente (todavía hoy pendiente de ejecutar), la ciudad se quedó coja en lo que a infraestructuras deportivas se refiere.

Y pese a que los clubes de la ciudad se han organizado de la mejor manera posible, la evidencia siempre se impone: lo que queda es insuficiente o deficiente, cuando no las dos cosas. Al cierre de un polideportivo tan importante se suman pistas al aire libre que, pese a ser de reciente reforma, se inundan o pabellones cubiertos con goteras, como el Pérez Puig o el Palau d’Esports. En este último se realizó una intervención para subsanar el problema, pero generó más filtraciones. Posteriormente se ejecutó una segunda que subsanó la afección añadida, pero no la inicial. La situación ha provocado que múltiples entrenamientos, de unos u otros clubes, no se puedan realizar en las condiciones óptimas o deban, incluso, realizarse en pueblos más pequeños pero con infraestructuras a prueba de lluvias. Tener que cerrar una instalación cubierta cuando llueve supone una paradoja que ya no aguantan, sobre todo porque no es nueva, sino que se dilata en el tiempo.

«No lo entendemos»

El Nou Bàsquet Alzira y el Club Balonmano Ribera Alta ya han dicho basta y han expresado públicamente su hartazgo al ayuntamiento y más especialmente al edil de Deportes, Fernando Pascual. «No entendemos cómo podemos arrastrar este problema tantos años. Tampoco cómo el ayuntamiento no ayuda a los clubes a buscar una alternativa para llevar a cabo entrenamientos o partidos. Quieren hacer creer que es la ciudad del deporte, pero la convierte en la ciudad de que cada uno se las ingenie», lamentó el club de balonmano. «Si ya es dificultosa la tarea de entrenar tantos equipos en una sola pista, a eso se suma el problema de que las instalaciones no abren sus puertas cuando lueve. Es vergonzoso», manifestó el club de baloncesto.

Especialmente sonrojante para sus practicantes fue que, el miércoles, nadadores del Trencaones Alzira tuviesen que desplazarse a Alberic. «Nos sentimos ridículos», alegaban. Un nadador llegó a bromear a otro diciéndole que «si te vistes de fallero podrás nadar» -aludiendo a la apertura del Palau d’Esports para la entrega de premios, cuando la lluvia que arreciaba habría cerrado los pabellones-. El cierre llega incluso a los campos de fútbol, atletismo y rugby: «¿En Inglaterra o en Asturias entrenan unos días al año porque llueve casi siempre? No entendemos porqué no nos dejan entrenar si no hay una tormenta eléctrica».