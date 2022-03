Sueca alerta del abuso que los jóvenes hacen de la tecnología

El Ayuntamiento de Sueca ha ofrecido una interesante charla dirigida a las familias para ofrecer información sobre los riesgos provocados por un mal uso de los móviles y nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes, la seguridad en internet, los videojuegos o el ciberbullying, entre otras cuestiones. Concretamente, se ha centrado en el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, en este caso de la Escuela Jardín del Ateneo, aunque está previsto ofrecerlas en otros centros escolares del municipio.

En la charla ofrecida esta semana, han participado el cabo de la Guardia Civil Ismael Pons, quien se ha referido a los peligros existentes en el uso de internet; el psicólogo y formador Francisco García; y la técnica de la Unidad de Prevención Comunitaria de Adicciones, Suni Peiró. García lleva varios años ofreciendo charlas de naturaleza preventiva sobre la adicción a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en centros escolares e institutos, al alumnado vulnerable que suele utilizar estas TIC, «no como instrumentos para un fin, sino que se utilizan en momentos en los que no sé qué hacer, estoy aburrido o me encuentro mal, de tal forma que empiezan a crear una asociación entre estados emocionales negativos y algo que me da una pequeña satisfaccion, que es una conducta adictiva, y romper luego esa asociación cuesta». Por ello, explica Francisco García, es mejor intervenir en el momento de la entrega de ese móvil o tablet, con unas pautas y un compromiso; mucho mejor que actuar después sobre las consecuencias. «Lo que se busca con estas charlas es, fundamentalmente, facilitarles herramientas».

Por su parte, Pons ha intervenido en la charla para informar a los padres sobre los peligros que amenazan la seguridad en internet, «las situaciones y consecuencias a las que se pueden enfrentar los hijos, sin ser conscientes de ello, a la hora de, por ejemplo, bajarse una aplicación, realizar un uso fraudulento, suscribirse a páginas a las que no han pretendido hacerlo, etc».

Asimismo, la concejala responsable de la unidad, Estefenía Requeni, sostiene que los los niños «tienen que jugar, relacionarse con otros niños, hablar con la familia, hacer ejercicio...».