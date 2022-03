«La comarca de la Ribera tiene que volver a ser la cuna de la naranja»

Dio el salto a la primera línea como representante de la candidatura de Patxi López en las primarias de 2017, después se le ha vinculado al exministro Ábalos y ahora al presidente provincial Fernández Bielsa. Con 32 años, ¿es ya un superviviente en la política?

No, no porque yo solo estuve año y medio de asesor en la Conselleria de Agricultura y ahora, por mi perfil profesional en tema de proyectos europeos, estoy en la delegación del Gobierno. No soy un superviviente porque no tengo dependencia de la política, yo tengo mi formación profesional y mi trabajo como técnico de proyectos europeos, y he trabajado más en la empresa privada que en el sector público.

¿Quién es Carles Arques para aquellos que no le conocen?

Un ciudadano que ha mamado la política en casa desde muy pequeño, los valores e ideales del PSOE. Me impliqué más activamente en mi época universitaria y con Joves Socialistes. He estado siempre muy implicado como un activista socialista. La actual secretaria general, Neus Garrigues, confió en mi como secretario de organización. Formo parte de una generación que, con ésta, será la tercera crisis que vive y mi máxima motivación es que mi generación y las que vienen detrás vuelvan a recuperar la confianza en la política y que la desafección política no continúe institucionalizándose.

La izquierda ha reivindicado las primarias como una apuesta democrática, pero en la Ribera se ha evitado que se midan dos candidatos. ¿Llegar al congreso sin acuerdo hubiera debilitado a la formación a un año para las elecciones?

Ha habido errores históricos porque no se ha tenido la cultura del día después. Evidentemente, el acuerdo, el diálogo y el consenso es siempre necesario en política y si lo haces con otros grupos cómo no lo vas a hacer con los compañeros de partido. Los anteriores secretarios comarcales iniciaron una remontada y con Neus Garrigues la comarga ha conseguido la cohesión completa. No he intuido nunca que hubiera dos bandos, por lo que si al final hubiéramos tenido que ir a primarias, son los instrumentos de los que nos hemos dotado. No hay que tener miedo a unas primarias, sino que hay que trabajar para consolidar la cultura política del día después de las primarias porque somos todos necesarios.

Militantes históricos próximos a Puig se volcaron en la candidatura de Julio García tras postularse Vd. como candidato. ¿A qué atribuye ese movimiento cuando en las primarias del PSPV Vd. se posicionó a favor de Puig?

Yo siempre he sido y soy «ximista», de hecho, mi última participación activa en un proceso interno fue en el pasado congreso cuando era el coordinador comarcal de Ximo Puig. Actualmente todos somos «ximistas» y sanchistas, y nos continuaremos dejando la piel para que Ximo Puig continúe como presidente porque no solo le va bien al PSPV sino que también la va bien a la sociedad valenciana. Las etiquetas han existido, existen y existirán, siempre se hacen desde lecturas interesadas. Cualquier compañero tiene derecho a presentarse. No me inquietaba porque tenía un apoyo mayoritario y, de hecho, el lema de nuestra campaña es una frase que el compañero Puig utiliza mucho y es real. Al PSPV le va bien cuando la Ribera «espenta». «La Ribera espenta» está alineada en el proyecto de Puig, la nueva vía valenciana, y con el proyecto político del Sánchez y del secretario provincial Bielsa.

En su trayectoria destaca su perfil europeista y, a la vez, municipalista. ¿Cómo se combinan ambos conceptos?

Siempre he defendido el euromunicipalismo desde un posicionamiento geoestratégico. Los municipios, durante muchos años, han visto Europa como algo lejano, pero no podemos entender Europa como un cajero automático por los fondos que pueda aportar a un ayuntamiento. Defiendo Europa desde la máxima de que cualquier reglamento o directiva de la UE tiene un impacto en nuestros ecosistemas locales. Se ha de interiorizar esa política europea como algo interior, no como algo exterior, asumir que la política europea también pasa por la gestión municipal.

Vd. defiende el comarcalismo como eje vertebrador, aunque las comarcas tienen un papel muy limitado en la estructura del PSOE. ¿Se puede revertir esa situación?

El comarcalismo forma parte de la idiosincrasia del PSPV, pero es cierto que a nivel estatutario las competencias directas que tienen las comarcas son nulas más allá de la coordinación y la acción política del día a día. Estoy convencido de que los secretarios generales Carlos Fernández Bielsa y Ximo Puig son dos grandes comarcalistas. Los estatutos federales establecen que aquella federación que contemple las comarcas podrá, a través del comité nacional, reforzar sus competencias. La Ribera Alta va a seguir trabajando para reforzar y dotar de más competencias estatutarias y económicas a las comarcas.

¿Qué diagnóstico realiza de la situación del partido en la comarca?

Estamos en un momento muy bueno después de muchos años en que las disputas internas habían llevado a la travesía del desierto, tenemos 19 alcaldías y somos el partido mayoritario. Nuestro objetivo pasa por revalidar las alcaldías que tenemos con mayorías amplias y, sobre todo, tenemos el foco muy puesto en las ciudades grandes y medianas. Pero no hay que dejar de trabajar porque la volatilidad del comportamiento electoral en la sociedad es cada vez mayor. Seguro que hemos cometido errores y los cometeremos, pero hay una garantía, el único partido que genera estabilidad y es garantía de gestión y de progreso es el PSOE, y los resultados así nos avalan en los ayuntamientos. Creo que hay presente y futuro porque hay equipo, talento y hay ganas de continuar trabajando desde el municipalismo que es la gran fortaleza de nuestro partido.

¿Qué diagnóstico realiza del partido en Alzira?

El diagnóstico es claro y está a la vista de todos. Somos todos conscientes de que necesitamos un revulsivo generacional, como inciamos ya en 2015 en muchos pueblos, y estoy convencido de la generosidad, la altura de miras y la humildad de toda la militancia de Alzira. Nos vamos a implicar todos para que Alzira tenga la mejor solución política, que pasa por el impulso generacional y hemos de volver a la remontada.

¿Cuáles son los principales retos que tiene pendientes la comarca?

Hemos de impulsar sobre todo la mejora de las frecuencias de la Línea 1 de Metrovalencia, la conexión de la AP-7 en Alzira y el gran reto que tenemos en el contexto de la independencia alimentaria en el ámbito europeo es que la Ribera Alta tiene que volver a ser esa cuna de la naranja y hemos de dar un impulso a los jóvenes agricultores. Hay modelos de empresas en nuestros municipios que son casos de éxito, jóvenes agricultores que trabajan del campo a la mesa. Los ayuntamientos tenemos un papel clave en ese impulso en la formación de jóvenes agricultores.

¿El populismo es una amenaza en la Ribera?

La comarca no es ajena a los problemas que sufre Europa, España o la C. Valenciana. En una comarca en la que el sector primario es mayoritario, esa desafección política provoca que el populismo sea una amenaza real, pero hay que tenerlo claro. Somos el partido que garantiza las propuestas, las soluciones y, sobre todo, el crecimiento de la gente, la socialdemocracia es el dique de contención frente al populismo.