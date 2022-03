Una urbanización de Turís lleva una semana aislada por el río

Las familias que residen en la urbanización Peña la Nota de Turís cumplieron ayer una semana incomunicadas por la crecida del río Buñol, que mantiene bajo el agua el badén que representa a la postre el acceso principal. El ayuntamiento desplazó maquinaria pesada para intentar retirar la grava que ha obturado los ojos de desagüe como consecuencia de los abundantes arrastres, lo que provoca que el agua anegue el paso superior.

La pala retroexcavadora que la semana pasada ya rescató a dos pintores que habían quedado aislados al no poder regresar a casa y que volvió a cruzar el río para llevar comida a las familias aisladas ayudó ayer a salir a un vecino que tenía cita con el médico. A la espera de los pronósticos de lluvia para los próximos días, el ayuntamiento confiaba en que entre ayer y hoy la pala completara la limpieza de este tramo con la perspectiva de que al liberar el paso inferior el agua dejara de saltar por encima. No obstante, los vecinos confirmaron por la tarde que la pala se había retirado sin conseguir el objetivo.

Los residentes volvieron a reclamar ayer a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una solución a una situación que, según advierten, se repite con demasiada frecuencia. Según denuncian, son 17 las familias que residen todo el año en esta zona también conocida como Pla de Tortosa. Unas veces, como ahora, se quedan aisladas en las viviendas, pero en otras ocasiones la crecida del río les ha impedido entrar en casa durante días.

«Una vez nos pilló fuera y tuvimos que estar cuatro días en casa de un amigo, sin ropa, con lo puesto», comentó Óscar Herrero, uno de los residentes en la Peña la Nota, mientras relataba la odisea que vivió el sábado para intentar salir con su hijo después de una semana sin que este pudiera asistir a clase en Cheste. Según explica, un conocido que practica bicicleta de montaña le indicó una posible salida, aunque le advirtió de que era impracticable con vehículo. Se acercó con el coche hasta donde pudo e inició lo que no duda en calificar de «aventura» hasta que alcanzó la carretera de la urbanización Altury. «Si hubiéramos seguido con el coche no hubiéramos podido salir, nos pusimos el chubasquero y fuimos andando más de media hora por caminos llenos de barro, montañas, por campos... era un desastre con todo destrozado, árboles cruzados, una ladera desplomada, naranjos arrancados», detalló, hasta llegar a la carretera.

En este punto, señala Herrero, se encontraron con el propietario de un campo que se había acercado a comprobar si podía pasar que fue quien les acercó con su vehículo a Turís. Su hijo se fue a casa de su abuela para poder retomar ayer las clases, mientras Óscar Herrero compraba algo de comida para regresar a casa. «Habíamos salido a las 11,30 de la mañana y llegamos a casa a las cuatro de la tarde. Nosotros lo podemos hacer, pero aquí vive mucha gente mayor», recuerda.

Este vecino señala que ayer se intentó abrir una salida por el badén de la Fallereta aunque, en su caso, descartó cruzar «al considerar que no era muy fiable». A su juicio, la solución pasa por elevar el badén que cruza el río Buñol para evitar que en cada crecida corte el camino de acceso principal a este sector en el que se localizan medio centenar de viviendas.

El alcalde de Turís, Eugenio Fortaña, recordó que el ayuntamiento ya presentó en su día un proyecto para levantar más este badén, que la CHJ desestimó. Frente a las críticas de los vecinos que no entienden como a escasos metros se construyó uno más elevado, que no se puede utilizar cuando el Buñol anega este paso, Fortaña señaló ese otro paso corresponde al río Magro y que en su día la CHJ sí lo autorizó. «Allí no hay problema, pero en el caso del río Buñol no lo ha autorizado», indicó.

El ayuntamiento se dispone a presentar una nueva propuesta para intentar solventar el problema, pero el alcalde dejó claro que al final es la CHJ la que determina si se puede realizar la obra.