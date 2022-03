El desgobierno de Compromís

La abstención de Compromis a los presupuestos municipales de Sueca deja patente, una vez más, que dicha formación política desconoce el significado de «gestión transversal». Evidencia su falta de ganas de ytrabajar. Pleno tras pleno, vemos la desidia del mayor grupo de la oposición que sin dirección clara divaga y por momentos intenta, sin lograrlo, poner en entredicho la transversalidad que rige al ayuntamiento.

Compromis se empeña en defender que el presupuesto no responde a las necesidades de los suecanos sino a la representación de cadapartido que gestiona las concejalías. Tal es así, que no dudan en señalar que se ha asignado porcentualmente atendiendo de la siguiente forma: 56% el PSPV, 36% el PP, 10% Ciudadanos y 0,7%al GISPM.

A poco que se sepa calcular un porcentaje, es obvio que si el partido mayoritario dispone del 56%, al PP que tiene la mitad de concejales le correspondíael 26 % y no del 36%. También podemos hacer el cálculo a la inversa: si el PP con tres concejales gestiona el 36% al PSOEle hubiera correspondido un 72% del presupuesto. El argumento de Compromís cae por pura matemática. No me extraña que las cuentas de su época de desgobierno fueran las que fueron.

Lo grave del asunto es que ello trasluce la que ha sido su forma de gobernar, más bien de mal gobernar, es decir, olvidarse de Sueca y gestionar los fondos municipales no según las necesidades de cada concejalía y de la cidadanía sino atendiendo a lo que Compromis traduciría como «cuota de poder». Es su forma de desgobernar: parcelas aisladas, sin visión de conjunto ni de futuro ni de necesidades.

Por el contrario, en la actualidad todos los concejales nos comprometimos desde el inicio a invertir los fondos de los suecanos y suecanas de una forma transversal, en igualdad de condiciones, sin tener en cuenta las representatividad política porque al fin y al cabo nuestro único objetivo era y es Sueca. Nos comprometimos en campaña a que «otra Sueca era posible» y gracias a esa transversalidad no solo ya es posible sino que ya es una realidad que se afianza.

A poco más de un año de elecciones municipales, los concejales de Compromis siguen «encumbrados» en que representan a más de cuatro mil personas y que,por ello, se les debería haber consultado, algo que ellos no hacían por cierto. Lo correcto sería lo contrario: son ellos quienes deberían haber consultado, al igual que hizo el PP en su día, y una vez recogidas las propuestas vecinales haber planteado enmiendas al presupuesto.

Pero es más fácil calcular porcentajes erróneos e intentar confundir. Realizar un buen plenario de presupuestos desde la oposición requiere consultas y enmiendas reales. A Compromís le falta trabajar con ganas por Sueca. El tiempo ha demostrado que no estaban capacitados para gobernar una ciudad como Sueca, y ahora ellos mismos demuestran que ni tan siquiera están capacitados para realizar una oposición leal con Sueca. Lo suyo es lo fácil e intentar recuperar sillones y despachos en beneficio propio.