Una pobre primera parte condena al Alzira FS en la visita del Betis «B» (3-6)

El final de liga se le puede hacer muy largo al Family Cash Alzira FS. El sábado cayó 3-6 contra el Betis «B» y aunque sigue por decimoquinta semana consecutiva en zona de play-off, los rivales directos aprietan. Los de Braulio Correal conservan la cuarta plaza gracias a la derrota de El Ejido si bien fue infligida por el primer equipo que se quedaría a puertas del play-off, el Full Energía Zaragoza. Los maños se sitúan a tres puntos de los alzireños.

Braulio afrontó el partido con las bajas de Gonzalo Castejóny Cristian Cárdenas, enfermos, y José Carlos, lesionado; mientras que otros jugadores como Rubi o Parreño no estaban al 100 % pero jugaron para complementar la convocatoria. Los béticos no agobiaban en la salida de balón y el Alzira podía realizar un juego más fluido del habitual. Sin embargo, el primer susto fue a los cinco minutos cuando Javi Sena casi marcó en propia. Gabri protagonizó el primer chut de peligro local, que salió cruzado.

La velocidad de los andaluces fue clave y, en un rápido ataque, Álvaro Otero marcó el 0-1. Los verdiblancos se animaron y, aunque Rubi y Gabri lo intentaron sin puntería, Cristian Povea, Pablo Otero y Guido buscaron el segundo, que llegó en el 15, con una contra que Otero culminó con una vaselina sobre Nacho Serra. Rubi se topó con una fantástica mano de Raúl Sánchez al lanzamiento de una falta, pero los sevillanos seguían poniendo cerco al marco alzireño. Serra paró a Juanan y Cristian, pero con un chut a contrapié encajó el 0-3 a 27 segundos del descanso.

La «braulina» del descanso tuvo efecto y a los 17 segundos de la reanudación, Rafa Ara redujo diferencias. Sena obligó a Raúl Sánchez a lucirse y cuando los locales daban esperanzas de poder resarcirse, el pitxitxi de la categoría, Juanan, logró su trigésimo tercer gol. Recibió un pase largo con el pecho y con sutileza batió a Serra. Medio minuto después, Pedro García devolvía la esperanza con el 2-4 y tuvieron el tercero con una preciosa combinación de Peiró y Rubi que Pedro envió fuera. Con un chutazo lejano Charly logró el 2-5 que desanimó a la parroquia local con doce minutos por delante. Además, en una contra, Pablo Otero marcó por debajo de las piernas de Serra el 2-6. Como era lógico, el Alzira sacó portero jugador pero la sorpresa fue cuando Ramón Martínez también lo hizo con cuatro goles de ventaja. Parte del público lo entendió como una falta de educación por ensañarse con el malherido. Sin embargo, Braulio Correal no lo entendió así: «Esto lo entrenan los equipos profesionales y no había ningún mal rollo entre nosotros para pretender humillarnos».

Semana de parón

Con todo, el Family no se rindió. A cinco minutos para el final, Pedro García dio un pase de tacón para que Rubi marcase el 3-6. Peloncha estrelló un disparo al palo. Sena, de portero improvisado, paró un disparo. Rafa Ara no pudo contactar la potente asistencia que le envió el propio Sena y Peloncha la tiró arriba. El esférico no quiso entrar.

La liga para este fin de semana por la disputa de la Copa de España y volverá el día 9, en el que el Family Cash visitará la cancha del Barça «B».