La UD Alzira tampoco puede con el penúltimo

El objetivo inesperado para la UD Alzira de jugar el play-off de ascenso a 1ª RFEF empieza a desvanecerse. El empate contra el colista, Toledo, y la derrota del domingo, 4-3 contra el penúltimo, el Marchamalo, ha dejado a los azulgranas a seis puntos del quinto y sexto, Murcia y Eldense y a siete del Mar Menor, que le ha arrebatado la cuarta plaza a los pimentoneros.

Dani Ponz alineó a Paweł; una nueva pareja de centrales -Roan y David López- en sustitución del sancionado Kaiser y lesionado Soler, flanqueados por Estacio y Juanma. En el centro del campo, a Carlos Pérez le tocó jugar a la derecha, Lado y Marenyà en la zona ancha y Francis por la izquierda. En punta volvió a disponer dos delanteros: Coscia y Chema.

El partido empezó con un gol del alzirista Carlos Pérez a los 20 segundos del pitido inicial al recoger un centro desde la izquierda y batir por abajo a Pagola. Los ribereños siguieron acechando el marco gallardo y a los siete minutos Chema probó con un zurdazo. Los verdillos se empezaron a sacudir el dominio visitante y al cuarto de hora Gabri envió un balón al larguero tras centro de Alvarito. Cuatro después Migallón se encontró con Pawel. A diez para el descanso, los marchamaleros vivieron un momento culmen. Un balón al área fue despejado de cabeza por el meta alzirista y el cuero llegó a Fane que conectó un chutazo con su pierna mala, la derecha, al que nada pudo dhacer el portero polaco. Solo un minuto después Pawel despejaba un disparo a bocajarro, el rebote fue a Migallón cuyo chut lo desvió David López para hacer el 2-1. Chema no pudo sorprender a Pagola a cinco del descanso, momento en el que Dani Ponz retiró a Lado y Carlos Pérez y sacó a Selfa y Zarzo. El plan se fue a tierra cuando Alvarito, un dolor de cabeza para sus marcadores, hizo una gran jugada personal y desde la frontal ajustó al poste el 3-1. «Habíamos trabajado las contras porque sabíamos que eran su mayor peligro pero no salió nada», lamentó el técnico. Coscia intentó sorprender con una chilena que atajó Pagola. Sí estuvo más acertado el argentino con un cabezazo al que no llegó el exmeta del Izarra. Para la media hora que restaba, Ponz sacó a Sesé por Francis para regenerar la banda.

«Nos faltó experiencia»

A quince para la conclusión los ribereños tuvieron una triple ocasión que Pagola repelió en primera instancia, Juancar sacó bajo palos el segundo intento de empate y se acaba sacando el peligro. El máximo goleador gallardo, Braun, se encontró a Pawel. El empuje marchamalero tuvo el premio de otro golazo de Alvarito que se marchó de todos sus marcadores y marcó por la escuadra. «Nos robaron en zona de canalización y a la contra, el gol nos dinamitó. Nos faltó experiencia para leer el partido. Tenemos una plantilla joven», comentó Pomz. Para los últimos minutos salió Martín Lapeña por Marenyà. Las protestas de Chema le costaron una doble amarilla que le hará perderse el próximo partido. ·Fue un fallo tremendo el caer en la trampa y lo perderemos», agregó el entrenador. Cuando pasaban cuatro minutos del 90, el colegiado pitó un penalti a favor del Alzira -el primero de la temporada- que Coscia transformó engañando a Pagola.

El próximo sábado, 2 de abril, el Alzira se recibirá al Recreativo Granada a las 18:00 horas.