La fruta de verano languidece en la Ribera por falta de rentabilidad

La fruta de verano languidece poco a poco hacia la desaparición en la que ha sido y sigue siendo la principal zona productora de la Comunitat Valenciana. La Cooperativa Sant Bernat de Carlet ha estimado en 4 millones de kilos la cosecha de la nueva campaña, en lo que representa un mínimo histórico a la espera de confirmar la merma que provocarán las persistentes precipitaciones de marzo que, sin duda, pasarán factura. En el albaricoque y el paraguayo sobre todo, pero también en la nectarina y el melotocón.

El presidente de la entidad, Álvaro Nogués, estimó ayer que en el último año se han arrancado otras 1.500 hanegadas de frutales, agudizando una tendencia de los últimos años que ha reducido la superficie de cultivo a 3.500 hanegadas cuando hace apenas tres años se contabilizaban cerca de 9.000. En esa campaña se comercializaron 12 millones de kilos de fruta, si bien la cooperativa de Carlet llegó a alcanzar los 30 millones en los años noventa.

«La fruta de hueso acabará desapareciendo en Carlet, y no sólo por el factor precio, se trata de un cultivo que depende mucho de la mano de obra y no hay gente en el sector con la disponibilidad que requiere de forma puntual, no veo futuro a la fruticultura», señaló Nogués, mientras comentaba que resulta imposible competir con los productores de Murcia, donde no solo han desarrollado estructuras más eficientes sino que, además, los convenios colectivos regulan retribuciones inferiores a las que existen en la Comunitat Valenciana.

La escasa o nula rentabilidad obtenida en las últimas campañas ha provocado un goteo continuo de agricultores que arrancan sus plantaciones de fruta aunque, además, tanto el año pasado como este la meteorología juega a la contra. Las intensas precipitaciones registradas en las dos últimas semanas y la ausencia de calor -incluso los pronósticos anunciaban un descenso de temperaturas que amenazaba con provocar heladas el fin de semana, aunque las últimas actualizaciones han moderado esa previsión inicial- pueden causar mermas de consideración tanto en el albaricoque como en el paraguayo, dos cultivos ya minoritarios en la cooperativa de Carlet, y más moderadas en la nectarina y el melocotón, a la espera de la evolución de la climatología.

El exceso de humedad favorece la acción de los hongos en la fruta y la acumulación prolongada de agua en algunas parcelas impide entrar para realizar los tratamientos que se precisan. Este exceso de agua en la campo también puede provocar episodios de asfixia radicular tanto en los cítricos como en el caqui, aunque técnicos de la cooperativa señalaron que «es un daño que no se ve de hoy para mañana».

Las mismas fuentes señalaron que, en el caso del albaricoque, la lluvia ha cogido a la variedad «Mogador» en plena floración y este episodio tan prolongado ha provocado que se pierdan las flores y que no se produzca la polinización, por lo que se da por perdida una cosecha que ya era muy reducida, mientras que por lo que respecta a la «Mirlo naranja», que florece con antelación, se encuentra en fase de cuajado y las flores han quedado pegadas a los pequeños frutos, lo que contribuirá a que muchos de ellos se pudran. Los técnicos auguran problemas de cuajado en el paraguayo que, sin las temperaturas adecuadas para su desarrollo, «no evoluciona», se estanca y finalmente se desprende del árbol.

Por lo que respecta al melocotón y la nectarina, indicaron que «algo se perderá» aunque el impacto se prevé menor, si bien hay que esperar a la evolución de los próximos días. Se trata de los dos cultivos mayoritarios en la fruta de hueso en el ámbito de la cooperativa de Carlet.