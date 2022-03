Amorós entra en Units y ya es la segunda tránsfuga de la legislatura en Carcaixent

La candidata a la alcaldía de Ciudadanos en 2019, Mónica Amorós, ya ha dado el salto definitivo a Units per Carcaixent. No es ninguna sorpresa. Era un secreto a voces que iba a recalar en esa formación política local desde que hace un año abandonó el partido naranja para incorporarse al grupo de no adscritos, en el que ya se encontraba otro ex de Cs, Juan Albert, el veterano concejal que se sumó en 2019 al ejecutivo local para garantizarle la estabilidad que necesitaba, aunque ahora, en el tramo final del mandato, ha dejado otra vez en minoría a la coalición gobernante al sentirse defraudado con el alcalde, Paco Salom, al que ha retirado su confianza. Amorós, por tanto, se convierte ahora en la segunda tránsfuga de la legislatura. La cercanía de las próximas elecciones municipales está en el origen de todos estos movimientos.

Units per Carcaixent, que defendió ayer que Amorós dejó hace doce meses Ciudadanos «por un acto de coherencia y sacrificio en sí misma» admitió ayer explícitamente que la incorporación de esta joven concejala a sus filas permitirá fortalecer la candidatura electoral de 2023. Y hasta entonces, en la práctica, la formación que comanda Ana Calatayud liderará la oposición municipal al sumar más votos que su gran rival, el Partido Popular, que solo dispone de cuatro concejales frente a los cinco que controlará ahora UxC. Este movimiento, que altera el tablero político local, también adquiere gran relevancia en la pugna que mantienen Units y el PP por lograr la confianza de las urnas ante un eventual cambio de gobierno. Amorós no atendió ayer la llamada de este periódico, aunque Units difundió en un comunicado la justificación que la propia edil ha dado: «Cuando se viene a regenerar la política cabe ser coherente y actuar en conciencia. Mi único compromiso es con los ciudadanos de Carcaixent y no con los intereses de cada partido», apuntó poco antes de reconocer su estrecha relación con UxC: «Desde el principio de la legislatura me han mostrado su apoyo y ayuda, he visto y compartido a su manera de trabajar y están comprometidos en hacer de Carcaixent un buen lugar para vivir».