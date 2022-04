Amorós seguirá en Cs pero no aclara qué hará en 2023

Leopoldo Amorós aseguró ayer que seguirá como único concejal de Ciudadanos en lo que resta de legislatura. «Soy un hombre de palabra y mantendré el escaño», afirmó ayer a Levante-EMV, aunque no quiso precisar con idéntica contundencia si volverá a presentarse a las elecciones bajo las mismas siglas. «Casi con toda certeza creo que no podrá confeccionarse otra candidatura porque no queda nadie», admitió antes de lamentar que desaparezca el centro político «en beneficio de las posiciones extremas». ¿Cambiará de partido? «No lo he meditado todavía», respondió dubitativo.