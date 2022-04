Óscar Moscardó se alza con el Criterium murciano

El joven ciclista de Carcaixent Óscar Moscardó ha sumado a su palmarés el que probablemente sea su mayor éxito. Por el momento. El ribereño del equipo Essax se hizo con el triunfo en el Criterium de Murcia, una cita que se ha convertido en indispensable en el calendario ciclista.

Moscardó se subió a lo más alto del podio en una competición intensa y de potencia, en la que el corredor mostró su buen nivel de cara a las próximas citas del conjunto sajeño. La prueba coronó al carcaixentí aunque el triunfo fue un reconocimiento al gran tabajo de equipo. El grupo tuvo una gran presencia en la fuga del día para sumar en todos los pasos puntuables y estrategia de cara a poder pelear el triunfo absoluto. Con este propósito, se fueron completando las vueltas al circuito y aumentando la ventaja sobre los rivales, para lograr el primer triunfo de la temporada.

«Ha sido una carrera muy loca desde el inicio. Pero teníamos claro que hoy íbamos a dar la imagen de lo que somos, un gran bloque, aunque éramos de los que menos ciclistas llevábamos en el pelotón», aseguró tras la prueba el propio Moscardó, que añadió a continuación: «Desde el primer momento, he luchado por llevarme la victoria, que significaba mucho tanto por el esfuerzo realizado de cada uno de mis compañeros como el mío propio. Hemos formado una fuga y hemos ido sumando puntos. En línea de meta, aunque he sido tercero, he conseguido los puntos suficientes para ganar. Sobre todo, esta carrera era una señal, porque ahí fue donde mi padre el año pasado pudo verme por única y última vez antes de fallecer. Tenía clarísimo que tenía que dejar el listón bien alto y así lo he conseguido».