Polinyà deja de blindar el campo de noche por el escaso valor de la fruta

Los robos de cosecha han sido en los últimos años una lacra para los agricultores, aunque cuando los precios de la naranja están por el suelo la fruta también deja de ser atractiva para los delincuentes. El Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer ha optado por primera vez en doce años por no activar el singular mecanismo para prevenir los robos de fruta por el que, habitualmente desde mediados de enero, los guardas rurales cerraban con cadenas cada tarde los caminos secundarios del término municipal para evitar el tráfico en horas en que el campo carece de actividad. La medida, que se reforzaba con un dispositivo de vigilancia, había resultado efectiva ya que conseguía reducir de forma sustancial las sustracciones de fruta en un término en el que predomina la naranja de segunda temporada.

«Con la crisis del campo apenas hay ahora actividad, no nos consta que haya robos porque la naranja no tiene precio. Es cierto que llevábamos unas campañas en las que nos planteábamos si valía la pena -cerrar los caminos-, antes la naranja aún tenía un valor aunque fuera poco, pero lo de este año es otro tema», comenta el alcalde de Polinyà, Òscar Navarro, mientras confirma que este año no se ha activado de momento este dispositivo. «No sabemos si lo acabaremos aplicando, ahora vienen las naranjas de segunda temporada que acaban valiendo dinero...», indicó Navarro, esperanzado en que se pueda revertir la actual coyuntura por el bien del agricultor.

Una propuesta del Consell Agrari para combatir los robos en el término propició que, allá por el año 2010, el ayuntamiento implantara este sistema de prevención pionero en la Ribera, consistente en cerrar con cadenas los caminos rurales desde la puesta del sol hasta el amanecer entre los meses de enero y junio, coincidiendo con la campaña de naranjas tardías, que son las que predominan en la localidad. El dispositivo permitía bloquear prácticamente el 80 % del término y se reforzaba con un servicio de vigilancia.

La pésima campaña citrícola que ha provocado que el precio incluso de algunas variedades de segunda temporada se haya hundido hasta un 50 % respecto del año anterior, en base a las cotizaciones que publica la Lonja de Cítricos, está en el origen de que los robos en el ámbito rural ya no se centren en la producción, sino que afecten a otros bienes, especialmente elementos de metal como puertas, como esta misma semana denunciaba la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en Manises.

El vicepresidente de la entidad, Bernardo Ferrer, señaló que el escenario para el sector es tan «dantesco» que la fruta ni siquiera tiene interés para el delincuente y atribuyó estos «mínimos históricos» en el precio de la naranja a un conjunto de factores. Por un lado, recordó que la primera parte de la campaña ya arrancó condicionada por la entrada de naranja de terceros países que inundaron el mercado «y distorsionaron toda la operativa comercial de nuestra naranja». Ferrer expone que ese mal arranque ha tenido un «efecto dominó» que ha arrastrado al resto de variedades, con la única excepción de las clementinas que en diciembre vivieron momentos de normalidad, mientras que por lo que respecta a la segunda parte de la campaña señala que la guerra de Ucrania, la huelga del transporte y las persistentes precipitaciones de marzo han provocado una «tormenta perfecta» para disparar el nerviosismo y que los precios se hayan desplomado. Valga como ejemplo que el caso de la Navel Lane Late, que a finales de marzo de 2021 cotizaba en la Lonja de Cítricos entre 3,6 y 4,8 euros la arroba y esta última semana lo hacía a entre 1,5 y 2,4 euros.

Bernardo Ferrer señaló que nunca antes había pasado que desde el inicio al final de la campaña se produzca una situación «tan anómala en la mayor parte de variedades» y denunció que «algo no funciona bien» en la Ley de la Cadena de Valor cuando solo baja el precio que percibe el productor mientras que el resto de operadores obtienen lo mismo y el consumidor paga también lo mismo.