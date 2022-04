La Mona i l’encisam entren en els llibres

El consum de l’encisam, el Diumenge de Rams, es compta per desenes de quilos a Alberic, arribant fins i tot a celebrar-se un concurs (amb centenars d’anys de tradició) per a comprovar quina és la millor collita d’este producte. Més tard, a boqueta de nit, el protagonisme es trasllada a la tradicional processó de la ‘Baixà dels Sants’, des de l’Ermita fins a la Plaça de l’Ajuntament.Amb un protagonisme paral·lel per a l’altre producte típic del municipi: la mona de pasqua o també conegut com ‘panquemao’. Tots dos elements són claus en la vida d’Alberic i el seu patrimoni, tant gastronòmic com cultural i històric, representa a la perfecció els valors del poble. Tant és així que Alba Pla Buades, filòloga anglesa i mestra d’educació infantil no va dubtar ni un segon a dedicar-los un sentit homenatge en forma de conte animat. Concretament, ‘L’Encisam aventurer que volia conèixer Alberic sencer’ conta la història fantàstica d’estos elements importants per al municipi: l’encisam, la mona de pasqua i la palma. Tot fent un recorregut per Alberic durant el seu dia més especial, el Diumenge de Rams.

Este projecte, en principi, va nàixer com un dels treballs finals en la formació d’Alba Pla, per a, més tard, convertir-se en la nova publicació de Reclam Editorial amb il·lustracions de Sergi Olcina. Pla, al principi, no s’ho creia: «No m’ho hauria imaginat mai. Tot han sigut facilitats. L’Ajuntament ha volgut que eixe treball es convertira en un llibre i per a mi és un somni perquè arribarà a moltes de les cases del meu poble i qui sap fins on. Estic molt agraïda a l’aposta que l’alcalde en particular ha fet pel meu treball. Des de l’editorial, a més, s’aposta molt fort per la nostra cultura, les nostres festes i la nostra tradició i eixe interès fa que tot el procés es faça molt més àgil», reflexiona l’escriptora d’Alberic.

El llibre és, encara, una sorpresa per al cercle més pròxim de l’escriptora: «Saben que tinc un projecte per publicar, però encara no han vist el resultat. Crec que tant a la meua gent com a tot el poble d’Alberic li agradarà el resultat. L’he fet amb tot el meu sentit d’identitat i pertinència i intentant reflectir tot el que ens identifica com a poble, sempre aportant el meu toc de creativita».

La presentació es realitzarà en unes dates molt assenyalades per al municipi, als dies previs al Diumenge de Rams: «Després d’uns anys sense celebrar-ho com toca, enguany ho podré fer amb un gran regal, com este llibre», conclou l’escriptora. La presentació serà el dijous 7 d’abril a les 19 hores a la Biblioteca Municipal.