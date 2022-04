80.665 positivos y 485 muertes

Más de 80.000 contagios detectados y casi quinientas muertes. Es el balance que deja la Covid en la Ribera tras más de dos años de pandemia, en un momento en el que las autoridades sanitarias empiezan a tratar la enfermedad como una gripe. Ya no hay controles masivos ni cuarentenas obligatorias.

La pandemia llegó a nuestras vidas en marzo de 2020 rodeada de incógnitas y nos pilló faltos de medios para frenar su avance. Se obligó a la población a encerrarse en sus hogares hasta casi el verano. Esa carencia de material sanitario impidió detectar con exactitud la magnitud de contagios que se producían, aunque la primera oleada fue suficiente para poner en aprietos al pequeño hospital comarcal. A finales de agosto, la situación se daba por estabilizada y los registros oficiales cifraban en 928 los positivos detectados, en su mayoría los de mayor gravedad, y en 46 las personas fallecidas tras contraer la enfermedad.

Tras el puente de octubre, las relaciones sociales características de este tipo de periodos vacacionales o de libranza provocaron un crecimiento de la curva progresivo que ya no se doblegó hasta bien entrado 2021. A las puertas del puente, la comarca había alcanzado ya los 2.155 contagios y las 53 muertes mientras, antes de Navidad, eran ya 7.322 los positivos y 100 los fallecidos registrados. A mediados de marzo, la ola ya había descendido a niveles poco preocupantes. Pero las consecuencias fueron funestas: el cómputo total ascendía ya a 23.144 infectados y 375 decesos.

No obstante, ya inmersos en el segundo año de la pandemia, las perspectivas eran cada vez mejores. La vacuna llegaba a gran parte de la población de forma progresiva y, aunque los contagios no cesaron, cada vez eran de menor gravedad. Con todo, todavía se produjeron momentos preocupantes. Especialmente a las puertas del verano, cuando las fiestas juveniles y viajes de fin de curso dispararon de nuevo la incidencia en una época en la que el nivel de inmunización había crecido pero no se consideraba suficiente como para garantizar la salud de la población. A principios de junio, gran parte de los municipios de la comarca no habían registrado casos recientes, aunque el balance total ascendía ya a 23.762 casos y 398 muertes. A mediados de septiembre y ya de nuevo con la ola en retroceso, los datos se situaban en 28.897 y 422.

Eficacia de la vacuna

Y lo ocurrido ya antes, se repitió. A partir del puente de octubre los contagios crecieron y se dispararon especialmente tras la Navidad. Aunque aquello sirvió para comprobar que la estrategia de defensa había funcionado. Se produjeron más muertes, por supuesto,aunque afectaron principalmente a los colectivos de no vacunados, personas mayores o enfermos con problemas de salud.

Los datos muestran con claridad la efectividad de la vacunación masiva de la población. A principios de diciembre de 2021, la conselleria de Sanitat elevaba el número de contagios detectados en la Ribera a 30.769 mientras que el de fallecimientos se situaba en 428. A principios de marzo, la primera magnitud se había incrementado hasta incluso duplicarse mientras que la segunda creció, aunque no en la misma proporción: 77.665 positivos frente a 479 decesos. Es decir, en apenas un par de meses se registraron más infecciones de Covid (46.896) que las contabilizadas en dieciocho meses (30.769). No obstante, el número de muertes (51) fue ocho veces menor.

Los datos no han parado de crecer hasta situar el volumen total de casos diagnosticados en 80.665 y el de víctimas mortales en 485. Es el dato del día 27 de marzo, fecha a partir de la cual se dejan de realizar pruebas PCR a las personas que no formen parte de los grupos de riesgo. Es el primer paso para intentar tratar la Covid como una gripe, un momento ampliamente deseado por la sociedad. Queda por ver, no obstante, si será el último capítulo de esta trágica historia o si la pandemia sorprende con nuevas y peligrosas mutaciones.