Una patrulla de la Policía Local de Alzira que fue requerida para sancionar a un vehículo que se encontraba estacionado sobre un paso de peatones acabó denunciando doblemente al conductor, que buscó una confrontación directa con los agentes, y con actitud chulesca, recriminó a uno de ellos que llevara tatuajes: «Tú no puedes llevar tatuajes, tus tatuajes me molestan, me ofenden y son ofensivos». El gobierno municipal acaba de cerrar el expediente sancionador abierto a raíz de la denuncia formulada por los guardias con una sanción de 300 euros, al considerar que la actitud mostrada por este ciudadano represe nta una infracción leve de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Los hechos se produjeron el pasado mes de septiembre en el cruce de la calle Piletes con Doctor Ferran, donde se encontraba estacionado este vehículo, sobre un paso de peatones. Según el relato de los agentes, tras amonestar al conductor verbalmente por esa infracción y solicitarle que apartara el vehículo, éste respondió «con muy malos modos, actitud chulesca y gritando». Una vez sacionado se dirigió a uno de los agentes con las alusiones a sus tatuajes «buscando en todo momento una confrontación directa» y, con posterioridad, según detalla el expediente, se personó en las dependencias policiales para manifestar al agente que se encontraba en la central que su compañero «era un chulo y se cree que es el sherrif de Alzira». La junta de gobierno incoó un expediente sancionador por estos hechos, que ha cerrado sin que el implicado presentara alegaciones en su defensa, con una sanción leve por faltar el respeto y consideración a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus fnciones cuando esta actitud no constituya un hecho delictivo.