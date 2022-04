La inflación disapara el número de familias que recurren a Cáritas

El horizonte de los efectos de la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria parecía alejarse e incluso menguar hasta que llegó el coronavirus, que empeoró el declive económico a golpe de cierres de comercios, despidos, ERTES y, ahora, la desbocada inflación. Y aún no nos habíamos librado de la pandemia cuando la guerra de Ucrania empeora el pronóstico. Los precios de los servicios básicos y la cesta de la compra ya habían iniciado una escalada ascendente antes de que estallase el conflicto bélico. Pero esa curva marca hoy una verticalidad asombrosa que ha disparado la inflación a niveles desconocidos desde 1985. La suma de la pandemia más la contienda rusa ha salpicado gravemente a un sector de la población cuyo poder adquisitivo se ha desplomado. Muchas familias se han visto obligadas a recurrir a ONG’s como Cáritas para que les echen una mano y aseguren su subsistencia.

Cáritas Alzira compara la progresión de los acontecimientos con una cadena: «El primer eslabón es la subida del precio de la cesta de la compra, que resiente la economía doméstica. Otro eslabón sería la subida, a niveles escandalosos, del gas, la gasolina y la luz. Las familias con niños pequeños no tienen más remedio que encender la calefacción y les llega una factura eléctrica desorbitada. Y así, van juntándose más eslabones hasta llegar al último, que es la persona que no puede con todo», resume Teresa Safont, presidenta de Cáritas en Alzira.

El incremento del número de personas que han llamado a la puerta del servicio humanitario de la Iglesia ha sido notable en Alzira: «Ha habido un aumento. Rotundamente sí. Es más, hemos notado a más gente con otro tipo de necesidades, que van más allá de las ayudas para ropa o alimentos. Esta pobreza añadida que sufren ahora no les da, por ejemplo, para pagar la factura de la luz. Algún recibo hemos pagado. Y de alquiler, también», indica. Respecto al precio de la vivienda, Safont apunta: «Lo que me parece vergonzoso es lo que se paga por los alquileres, que también han subido. A una familia extranjera a la que atendemos les cobran 200 euros ¡por una habitación! Tuvimos que mediar para que bajasen un poco ese precio», protesta.

El perfil de las personas que acuden a Cáritas en busca de ayuda es variado. Safont las clasifica según diferentes criterios: «El ‘paraguas’ es el mismo para casi todos. Gente trabajadora que ha visto menguada su capacidad adquisitiva por las circunstancias. A partir de aquí, tenemos a gente que ha sido despedida y que, por su edad, les va a ser difícil volver al mercado laboral; por ejemplo gente de 60 años. Por otro lado, aparecen personas que han regresado a la parroquia. Vinieron hace tiempo, mejoró su situación, pero ahora se han visto en la tesitura de volver a pedirnos ayuda. También tenemos a muchos extranjeros, como rumanos, paquistaníes, subsaharianos, colombianos, peruanos y marroquíes. Y familias de muchas clases. Algunas de ellas vienen desde hace años», especifica. Preguntada por estas últimas, Safont concreta: «Tenemos familias que llevan viniendo entre 20 y 25 años. La carga va de padres a hijos. Es una situación crónica enquistada en la familia, y no es porque no busquen empleo o no quieran trabajar. Aunque trabajen no tienen suerte y no tienen manera de salir de ahí», detalla. También vaticina un horizonte no muy halagüeño: «Muchas pequeñas empresas, muchísimas, han cerrado. Esas personas que se han quedado sin empleo ahora están bien porque están cobrando la prestación de desempleo. Pero si su situación no mejora con el tiempo, acabarán viniendo aquí», predice.

La guerra no comenzó hace unas semanas. Cáritas proporciona ayuda humanitaria a Ucrania desde hace más de diez años. Incluso han traído a ucranianos asilados a España para facilitarles medios que les permitan tener aquí una vida digna. Ahora mismo, ofrece atención a tres personas que llegaron de Ucrania hace varios meses, antes de que estallara el conflicto bélico: «Aunque los refugiados de la guerra son competencia de Servicios Sociales, nosotros ayudamos en lo que resulta necesario, pero tampoco podemos sustituir a la Administración. Muchos acuden a nosotros creyendo que les vamos a solucionar sus problemas. Intentamos ayudar, pero no podemos actuar en lugar de Servicios Sociales», enfatiza. Ahora mismo, Safont explica que no tienen noticias respecto de la llegada de refugiados de los que hacerse cargo: «Cáritas Española no nos ha comunicado nada. Espero que nos llame pronto y hagamos una reunión interparroquial para ver qué pasa. Por el momento en Alzira se ocupan de ellos Cruz Roja y Servicios Sociales. Nosotros estamos aquí para lo que haga falta», añade. Asimismo, Safont añade que Cáritas ha publicado dos números de cuenta en entidades bancarias para la recogida de donativos que van destinados a la ayuda de los refugiados de Ucrania: «La cantidad va a Cáritas España, en Madrid, que se encarga de distribuir el dinero según las necesidades. Así estamos actuando ahora», concluye.

Òscar Martínez. Alzira