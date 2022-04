La Semana Taurina se queda por primera vez con 4 cadafales vacíos

La subasta de espacios de la singular plaza de toros de Algemesí que organiza la Comisión Taurina dejó por primera vez el sábado cuatro cadafales vacíos. La recaudación solo fue 14.200 euros inferior a la de 2019, la última que se celebró por las restricciones que ha impuesto la pandemia, pero la fiesta ha lanzado sus primeras señales de agotamiento, sobre todo entre las peñas más veteranas. Tres de ellas (Pataes, Fanecades y Alí Galló) no se presentaron a la puja. El relevo generacional se complica por la incertidumbre económica y los nuevos usos sociales de los más jóvenes.

En cualquier caso, no se han detectado signos de alarma que puedan poner en cuestión la continuidad de la fiesta. Nadie se atreve a aventurar eso. La venta de abonos no ha generado preocupación hasta ahora. Se trata más bien de síntomas de debilidad que también se han apreciado en los últimos años en otros colectivos festivos como las comisiones falleras por las consecuencias que lega la larga crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Muchas familias todavía se sienten retraídas tanto desde el punto de vista emocional como económico.

Los ingresos generados por la subasta de los cadafales han superado este año los 389.000 euros, que quedan muy lejos de los más de 825.000 que se consiguieron mientras se alentaba la burbuja inmobiliaria aunque se aproximan a los que se consignaron antes de que la pandemia arrasara todo el calendario festivo durante casi tres años. El cadafal más caro de los que subastaron el pasado sábado se asignó a la peña K’as Liat por 24.350 euros y el más económico se lo llevó Només Tinc Un por 1.550 euros.

¿Se quedarán los cuatro cadafales que no han encontrado comprador en la subasta vacíos en la feria de las novilladas de septiembre? No parece. No es la primera vez que alguno se queda sin adjudicar. Cabe la posibilidad de que se vuelvan a subastar ya que la normativa lo permite. Una peña se quedó el sábado sin un puesto asignado y tampoco se descarta que la propia Comisión Taurina pueda gestionar otro para atender a invitados o alojar a la prensa acreditada.

Las primeras decisiones para reconducir la situación se tenían que abordar anoche tras la elección del nueva directiva y de los integrantes de la Comisión Taurina. «Esa reunión es la más importante para saber cómo va a relanzarse la fiesta tras dos años sin poder celebrarla», comentó ayer el presidente, Alberto Fernández.