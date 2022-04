Torna la Setmana Santa d’Alberic, una de les més originals i històriques de totes les celebrades al territori valencià. Després de superar-se la pandèmia, el Diumenge de Rams obrirà de forma excelsa les celebracions que s’intensificaran la propera setmana, ja amb actes diaris i una programació molt completa.

Alberic i la seua festa de Pasqua són l’herència de segles de construcció com a poble, de reflex social a través de l’oci, l’expressió religiosa i la vida en comunitat. «El Diumenge de Rams, qui no estrena, no té mans», afirma la dita.

La tradició d’anar a menjar encisam a la Muntanyeta d’Alberic també és una festa amb sabor antic, que reuneix milers de persones cada Diumenge de Rams. Després, la gent baixa de la Muntanyeta al poble i els veïns agraciats amb esta responsabilitat anual mostren, en els seus domicilis, els «arreglos» que eixiran en les processons de Setmana Santa.

Hi ha constància que diverses confraries ja celebraven actes allà pel segle XVIII i amb el temps es va construir l’ermita de Santa Bàrbara en el paratge natural de la Muntanyeta amb l’objectiu de protegir allí les imatges religioses que fins a aqueix moment estaven dipositades en els domicilis dels confrares.

En el Diumenge de Rams, inici de la Setmana Santa, les confraries anaven a l’Ermita per a agafar les seues imatges i baixar-les a la població per a, d’esta forma, poder commemorar la passió, mort i resurrecció de Jesús. Esta acció s’ha mantingut fins al dia de hui, en el qual el Diumenge de Rams s’ha convertit en el dia gran d’Alberic.

En el present Diumenge de Rams, a partir de les 13.30 hores, tindrà lloc a la Muntanyeta el tradicional «Concurs de l’Encisam», una tradició centenària que també comptarà de lliurament dels corresponents trofeus.

La resta d’actes festius inclouen la «Processó́ de les Palmes i Rams» i la «Baixà dels Sants» del Diumenge de Rams, passant per la desfilada processional de les Confraries de l’Oració de Jesús en l’Hort i de Jesús Natzarè del Dimarts Sant; la processó́ del Dimecres Sant amb les Confraries del Crist de la Fe i de la Verge de la Soledat; les del Dijous Sant, de trasllat del Sant Calze, del Silenci amb la Confraria de l’Ecce-Homo i la Penitencial de la Pietat; la Solemníssima Processó́ General del Sant Soterrar el Divendres Sant; per finalitzar amb la característica i tradicional «Processó́ dels Combregars» del Dilluns de Sant Vicent. La programació és ferma, sòlida, consolidada.

Este any es comptarà amb el pregó d’Antonio Torres i Sanchis, cronista oficial de la localitat nascut a 1952. Segons afirma l’alcalde, Toño Carratalá, «podem dir, sense risc a equivocar-nos, que la Setmana Santa d’Alberic s’ha mantingut extraordinàriament fidel a la tradició fins l’actualitat i resulta una experiència totalment impactant, sempre sorprenent, original i autèntica.

Capital gastronòmica

Alberic és bressol del «panquemao» i, per a potenciar-ho més encara si cap, l’ajuntament va crear la Ruta de la Mona, un circuit delimitat per la localitat mitjançant el qual es poden visitar els nou forns especialitzats en la creació del selecte producte, del qual se’n venen milers durant la Setmana Santa. Són, junt a altres productes com la coca d’anous i panses o l’arnadí, productes típics que donen un sabor inigualable a la festivitat alberiquenya.