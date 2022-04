Sesé rescata un punto para el Alzira durante la visita del Granada «B»

Nueva jornada en la que la UD Alzira se quedó con la miel en los labios para ver más cerca el objetivo de la permanencia. El sábado empató a dos contra el Recreativo Granada. Tiene un punto menos de ventaja con la zona de descenso, seis, pero se ve harto improbable que los seis equipos que tienen 33 y 34 puntos -la UD tiene 39- puedan remontar esa diferencia.

Por segunda semana consecutiva, el Alzira volvió a protagonizar otro inicio fulgurante. Si hace siete días marcaba a los 20 segundos, en esta ocasión lo hizo a los 77. En un balón largo hacia el argentino Agus Coscia, portero y defensa chocaron. El de Rosario, que está ‘on fire’, pellizcó el balón y batió la meta de los rojiblancos, en este caso, completamente de blanco. Los azulgranas siguieron dominando en el primer tramo pero ya sin acechar el marco de Rafa. Al cuarto de hora Echu protagonizó el primer disparo andaluz, que fue a manos de Paweł. Tras un penalti reclamado por el Alzira, en un balón sin aparente peligro, el alzirista Marenyà hizo caer a Martín Solar y el trencilla no dudó en señalar la pena máxima. El capitán, Barcia, transformó engañando a Paweł. El técnico alzirista, Dani Ponz, lamentó que minutos antes se produjo una acción que «para el Murcia fue penalti a favor y para nosotros no; sobre el penalti en contra, la culpa es nuestra, no podemos perder el balón así».

Cuando el partido se acercaba a la media hora Da Costa protagonizó una internada por banda derecha, alcanzando línea de fondo. Su intento de pase a Souleyman, fue cortado por Kaiser pero en lugar de un despeje se convirtió en una perfecta asistencia a Da Costa para marcar la remontada. «Sabíamos de su rapidez y trabajamos para no desequilibrarnos. El culmen fue que, cortado el pase de la muerte, les dimos el gol», lamentó el técnico.

Tras el paso por vestuarios, no hubo cambios. Después de un primer cuarto de hora apático, el Alzira se confirmó como el equipo que buscaba más el marco contrario. Y fue especialmente con la entrada de Beli por Zarzo a base de saques de esquina. El de San Fernando los sacaba muy cerrados con once y doce jugadores de ambos equipos dentro del área pequeña y con el sol dando de cara al meta nazarí. Uno lo despejó un defensa a córner y en el posterior, Kaiser remató alto. Así siguieron hasta 13 córners en el total del partido, la mayoría en la segunda mitad. Francis reforzó la banda izquierda ante la lesión de Juanma. «Quedé contento porque remontamos con aire en contra. A un equipo que juega muy bien le quitamos el balón y generamos opciones por dentro y fuera y cargamos el área con Marenyà como mediapunta», dijo Ponz.

Pasados 25 minutos, Da Costa vio anulado su gol por fuera de juego. En el siguiente ataque valenciano, y cómo no tras córner, un balón salió despejado atrás para que Sesé marcase el empate definitivo de volea. A tres para el final, el propio Sesé tuvo un uno contra uno que Rafa desbarató. El juvenil Tomás Inglés debutó en casa en sustitución de Marenyà. Camarda fue el último jugador granadino en entrar por Da Costa, a quién el árbitro obligó a salir por la línea de fondo para que no perdiese tiempo. En los cinco de añadido, nada mejor sucedió. Solo la lesión de Carlos Pérez. «Estaba tan bien que fallé al no retirarlo y padecimos», añadió el técnico del Grau.