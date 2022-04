Hasta 2 ºC menos de temperatura

Del análisis térmico destaca el caso de Sumacàrcer, donde los 12,3 º C de la media de marzo representan una temperatura 2,1 º C inferior a lo que establece el promedio del período 1981-2010, mientras que en Polinyà la temperatura media fue 0,7 º C menor a la que se considera normal. Por otra parte, el observatorio de Carcaixent marcó en marzo la temperatura más elevada de la Comunitat Valenciana con los 24,6 º C registrados el día 2. Aemet destaca en su informe que desde después de la Guerra Civil, cuando la red de estaciones va ampliándose, marzo de 2022 es la única vez en la que no hay ningún observatorio con una temperatura máxima mayo o igual a 25 º C en toda la Comunitat Valenciana.