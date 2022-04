Alzira multa con 600 y 800 euros a las fallas que no retiraron a tiempo la carpa

No ha pasado ni un mes desde que se quemaran las fallas en Alzira y la fiesta todavía genera gastos en algunas comisiones. Concretamente, en aquellas que no retiraron a tiempo las carpas de las calles y plazas. Al menos ocho han sido sancionadas por el ayuntamiento con cuantías de 600 u 800 euros por este motivo, según confirmaron a Levante-EMV fuentes municipales.

El consistorio concedió a las comisiones un plazo muy concreto para ocupar la vía pública: entre el 10 y el 20 de marzo. Al quemarse los monumentos en sábado, la jornada dominical implicaba contar con un margen de tiempo suficiente para que el lunes la ciudad recuperase la normalidad. Pero no fue así. El día 21, aproximadamente una decena de carpas seguía todavía en la calle o plaza en la que se había instalado antes de la celebración de los festejos.

A nadie se le escapa que, durante aquellas jornadas, la lluvia fue más protagonista de lo que el colectivo fallero hubiese deseado. Un hecho que alteró por completo el montaje tanto de las carpas como de los monumentos. También la retirada de los casales. Aunque hubo comisión que cumplió a rajatabla con lo estipulado a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Según las mismas fuentes, durante la jornada del día 21 fueron numerosas las quejas vecinales que llegaron al consistorio ya que algunas calles o plazas que debían estar libres de cualquier obstáculo todavía albergaban las carpas falleras. Un hecho que generó diversas molestas e, incluso, dificultó la circulación del tráfico.

Esta circunstancia motivó la visita de los agentes de policía para comprobar que, efectivamente, las quejas ciudadanas estaban fundamentadas. Por tanto, se comprobó qué comisiones habían incumplido la normativa y se procedió a levantar la consiguiente acta sancionadora. Se han notificado, al menos, ocho multas a comisiones que incumplieron el periodo que tenían para ocupar la vía pública. Dos de ellas alcanzan los ochocientos euros mientras que el resto se sitúa en seiscientos. Montantes que pueden trastocar la economía de más de una comisión.

Alegaciones

«Cuando estas cosas pasan, luego las culpas son siempre para el ayuntamiento porque ‘nunca hace nada’, aunque no es nuestra responsabilidad. Sí lo es hacer que se cumplan las ordenanzas municipales y estas multas se ponen por no respetar un acuerdo de la Junta de Gobierno», señalaron desde el propio ejecutivo.

Las sanciones no son definitivas, pues se pueden presentar las alegaciones oportunas. Aunque la lluvia puede no ser una excusa suficiente a la hora de apelar ante las autoridades municipales. «Otras fallas sí respetaron los plazos y, aunque estaba lloviendo, desmontaron la carpa y dejaron la calle en perfectas condiciones. No resulta agradable imponer este tipo de sanciones pero las normas se deben cumplir. Además, generaríamos un agravio comparativo con aquellas que sí lo hicieron», admitió un representante del gobierno local.