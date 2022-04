La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de estafar 543.095€ haciéndose pasar por una empresa de fabricación y venta de sofás. Se estima que han sido 175 personas de 21 provincias españolas las que han sido afectadas por medio de una página web que ofertaba sofás hechos a medida y a un precio competitivo.

Los dos registros se han realizado en dos naves industriales situadas en Riola y Almoines (Valencia) en las que los autores ocultaban 120 sofás, propiedad de los proveedores estafados por el grupo. Se calcula que llevaban cometiendo las estafas desde hace aproximadamente un año. La empresa tenía sede en una antigua tienda de Gandía que ahora se encontraba abandonada, pero se mantuvo activa desde 2011 a 2021.Para dar una imagen seria e íntegra, el grupo aprovechó la confianza adquirida por esta empresa en sus años de trayectoria.

Los sofás encargados debían ser abonados por el cliente a su solicitud y la empresa cobraba el dinero de forma inmediata, pero no iniciaba la fabricación del sofá en ningún momento. Cuando el cliente veía que finalizaba el plazo de entrega y no había recibido el producto, contactaba con ellos telefónicamente, por mensaje o por correo electrónico. La comercial ponía todo tipo de excusas para justificar el retraso. Por este motivo muchos clientes reclamaban la devolución del importe pero la empresa no efectuaba el reembolso, aunque en la mayoría de los casos, la empresa simplemente dejaba de responder a los mensajes.

Los tres miembros del grupo habían trabajado anteriormente juntos. Sus funciones dentro de la supuesta empresa estaban perfectamente distribuidas. El detenido de 44 años era el administrador de la empresa. Este se encargaba de las relaciones y contratos con los proveedores. Su madre era la apoderada y llevaba la contabilidad. La tercera detenida era la comercial y gestionaba los contratos de financiaciones para los clientes. Para dar salida al capital estafado, invertían los beneficios obtenidos en países extranjeros.