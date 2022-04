L’Alcúdia homenajea a los voluntarios que alivian la pandemia

El Ayuntamiento de L’Alcúdia rindió un merecido homenaje a los colectivos de voluntarios que, de una forma u otra, ayudaron a aliviar el impacto de la pandemia de la Covid en la localidad. Más de doscientas personas voluntarias recibieron su diploma personalizado en el transcurso de un acto sencillo y emotivo.

Tras una actuación y el parlamento del alcalde, tomaron el escenario representanes de algunos de los colectivos distinguidos, como por ejemplo «Cosiendo Solidaridad», formado por más de un centenar de personas que confeccionaron 2.500 mascarillas para las personas más mayores y de grupos de riesgo. En nombre de este colectivo habló Gloria Puig Fitó, una cosedora de 85 años que no quiso quedarse mano sobre mano y expresó al público su satisfacción por poder ser todavía útil para el pueblo. También tomó la palabra Mireia Escoms Calatrava, que con 18 años recién cumplidos cuando se declaró el Estado de Alarma fue una de las voluntarias más jóvenes implicadas.

Otros grupos de voluntariado que también subieron al escenario fueron el de Cruz Roja L’Alcúdia, Protección Civil, Banco de Alimentos y Cáritas, además de los tractoristas voluntarios que realizaron las limpiezas viarias y el grupo «Voluntariado por la buena vecindad», que se encargó de todos los trabajos de reparto de mascarillas, comida, medicinas o los deberes para las familias que no tenían Internet.

Como alcalde, me siente orgulloso de la ciudadanía alcudiana y de su forma de ser y de estar allá donde se necesita. Siempre, porque esto es una constante. Pero en el caso de las personas a que va dirigido este reconocimiento, además de orgulloso me siento emocionado, soy consciente de que sin ellas no hubiésemos podido llegar a toda la ciudadanía», expresó Andreu Salom.