"Muchos ucranianos siguen con su vida pese a sonar la alarma de los bombardeos"

La situación en Ucrania sigue siendo crítica. Miles de personas son evacuadas continuamente hacia ciudades refugio. Leópolis es uno de los puntos estratégicos para pasar la frontera europea. Durante una semana, Héctor Mena, enfermero del centro de salud de Carlet, se trasladó allí como voluntario para ofrecer su ayuda y conocimientos. Una de las cosas que más le sorprendió fue la normalización de la llamada «vida cotidiana de guerra». Al llegar a Leópolis, las sirenas antiaéreas sonaban sin parar sin que los ciudadanos se molestaran siquieraen entrar en los búnkeres. «La gente simplemente andaba por la calle esquivando los destrozos y acudía a realizar sus compras en el supermercado sin importarles la emergencia», expone Mena con asombro.

La ONG Acoge-Despierta fue la encargada de organizar el viaje del enfermero hasta Ucrania. Esta organización sin ánimo de lucro trabaja de manera activa por la defensa de los Derechos y se centra en el apoyo y sensibilización del pueblo ucraniano. Héctor y una compañera de profesión partieron el 26 de marzo hacia Leópolis. Consigo llevaban material sanitario, ropa y mantas donado por residentes de la comarca de La Safor. «Nuestras funciones eran el traslado de enfermos y de material sanitario», declara Mena. Ante el desabastecimiento de algunos medicamentos, fue de vital importancia la albúmina. Este fármaco es muy útil en zonas de guerra y ayuda a frenar el sangrado. «Muchas veces queríamos hacer más procedimientos sanitarios, pero las medidas de seguridad no eran las suficientes como para llevar a cabo intervenciones más complejas», añade Mena.

Las dificultades comenzaron con la barrera idiomática. Por suerte contaron con dos intérpretes que hablaban español y ucraniano, ya que la gente de la zona prácticamente no sabía inglés. Otro contratiempo fue la falta de material de protección bélico. «Posiblemente, este es el tipo de material más difícil de conseguir porque las instituciones que lo poseen no suelen donarlo», afirma Mena. Finalmente, el material fue facilitado gracias a un contacto de la ONG que trabaja en la OTAN.

Atmosfera de desaprobación con la llegada de los voluntarios

Durante la estancia en Leópolis, Héctor y sus compañeros pudieron visitar diferentes emplazamientos en los que se requerían sus labores. Uno de ellos fue un orfanato que estaba a una hora de Leópolis. Esta institución estaba regulada por el gobierno central ucraniano. Lo que no esperaba Héctor era encontrar un clima de rechazo por parte de algunos trabajadores del lugar. «A los trabajadores del orfanato no les gustó para nada que fueran personas externas a Ucrania y en muchas ocasiones no dejaban que se nos acercasen», destaca Mena. Según les avisaron, aún existen personas que mantienen la llamada mentalidad «soviética» y rechazan, en mayor o menor grado, la ayuda que llega desde el resto de Europa.