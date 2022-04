El Alzira visita hoy al Intercity, que no conoce la derrota desde septiembre

Complicadísimo rival el que tiene hoy la UD Alzira, a las 11:30 horas en el Antonio Solana de Alicante, para aumentar a dos las victorias en los últimos once encuentros. La falta de triunfos contrasta con la de su contrincante, el Intercity de Gustavo Siviero, que acumula 25 jornadas invicto desde que el 19 de septiembre, en la tercera jornada, cayese en el Enrique Roca contra el Real Murcia.

De los 25 partidos, los «Hombres de Negro» han empatado diez, lo que les ha impedido desmarcarse de la Nucia, que actualmente encabeza la clasificación por golaveraje general con los mismos puntos que los alicantinos. Además, excepto en contadas excepciones que golearon, se caracterizan por resultados que no pasan del empate a uno o victoria por la mínima. «Son un equipo que domina todos los registros, el juego canalizado, no encaja y domina el balón parado tanto defensiva como ofensivamente», analizó el técnico alzirista, Dani Ponz. «Es un equipo experto que sabe cuando arriesgar y no concede ocasiones», añadió a continuación. A los intercitizens no les importa ir madurando el partido, aunque no jueguen bien, para rematarlo en el último instante.

Siviero no podrá contar con tres piezas importantes por sanción. El veterano cancerbero de 40 años, Manu Herrera con pasado en Primera en el Elx y en Segunda con los ilicitanos, Levante o Alcorcón, al que le ha caído un partido de sanción por encararse a los aficionados. Otra es la del central montenegrino Kekojevic, autor de cuatro goles y del argentino Maxi Ribero, mediocentro organizador llegado en el mercado de invierno. El exblaugrana Cristian Herrera es el máximo goleador del equipo con cinco tantos, seguido del sancionado Keko y Benja con cuatro y Álvaro Pérez, Enzo y Pol Roigé con tres.

Tres ausencias

En la UD Alzira, Dani Ponz contará con tres bajas: el central de Xeraco Roan, que se realizará unas analíticas que intenten resolver por qué cada dos semanas cae enfermo; el delantero Germán, que está en la recta final de su lesión y Soler, al que le retirarán la próxima semana el hierro que inmoviliza su dedo. Chema volverá al once tras cumplir un partido de sanción. Bono, por su parte, ya es convocable al recuperarse de su lesión. El ex del Atlético Levante Francis también podría volver a la lista de 18 jugadores. Juanma, que tuvo que ser sustituido, y Carlos Pérez, que acabó lesionado el partido sin poder ser cambiado contra el Recreativo Granada, se han ido recuperando de sus respectivas dolencias.

El árbitro del encuentro será el cordobés Manuel Camacho Garrote, que de dieciséis partidos dirigidos esta temporada siete se han saldado con victoria local mientras que los visitantes se han hecho con los tres puntos únicamente en cuatro ocasiones. El Alzira ha jugado tres veces en feudo del Intercity, con una victoria, la del pasado año que acercaba a los azulgranas al ascenso, un empate y una derrota.