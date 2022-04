Una col·lecció d’art única desfila pels carrers de la Ribera

No hi ha dubte que la celebració de la Setmana Santa cal considerar-la com una manifestació desbordant de tradició, religiositat, art i cultura. Els passos processionals constitueixen una exposició del millor art imatger, sobretot d’aquell realitzat durant el segle XX i també d’èpoques anteriors. L’estudi de la imatgeria processional dels pobles ens permet gaudir d’una col·lecció d’art sacre única. Els passos ens mostren l’expressivitat i el simbolisme de les talles i figures. Si aprofundim en l’estudi d’aquesta rica imatgeria, comprendrem el moment i el motiu pel qual varen estar realitzades.

Veurem més encara a partir del segle XX, l’estil o l’obligatorietat de tallar o esculpir una figura d’una manera determinada i no d’una altra. Això havia de ser així sense eixir-se dels canons establerts per les autoritats eclesiàstiques. Els artistes no podien crear una obra al seu gust com es feia fins a la guerra civil. L’ideari nacional canvià les coses.

Alguns d’ells havien estat represaliats per haver sigut simpatitzants de la República. Per a poder sobreviure, molts escultors hagueren de posar-se a executar obres religioses destinades a suplir la mancança d’imatges devocionals en les esglésies. Així que a partir d’aquest moment, la nova producció d’imatgeria religiosa calia enquadrar-la dintre d’un moviment artístic, forçat per a alguns, que podríem anomenar nacional catòlic.

L’arquebisbe de València En Prudencio Melo va crear una «Comissió Diocesana d’Art Sacre». D’aquesta manera, es garantia que la producció d’obres religioses tinguera una qualitat excel·lent i s’evitava la proliferació de treballs escultòrics o talles de poca valia o d’aquelles fetes en sèrie als tallers catalans. Si una parròquia, una congregació o germandat, desitjava contractar un professional per a realitzar una imatge, havia de presentar un esbós i esperar a l’aprovació del projecte.

Això va significar la proliferació d’obres de gran qualitat. Grans imatgers donaren vida a peces magnífiques que es conserven i es custodien en els pobles de la Ribera.

Importants escultors i imatgers d’aquesta època eren entre altres, José María Ponsoda Bravo o Carmelo Vicent que va treballar en el taller del primer com a oficial i posteriorment s’incorpora Enrique Galarza. Un altre taller a València fou el de Román y Salvador que també realitzà obres per a parròquies riberenques. Del seu obrador prové el Crist de l’Agonia o del Calvari de Corbera. Destaca la delicada obra de l’imatger Salvador Furió. També tenia el seu taller a la capital del Túria Antonio Royo, autor d’una bella Dolorosa per a Corbera. Enrique Galarza treballa en uns excel·lents passos per a Guadassuar com el de la Preciosíssima Sang de Crist, obra realitzada entre 1958 i 1959 o l’Oració de l’Hort de 1958. El mateix autor realitzà anteriorment en 1952 per a Corbera un Crist Jacent el qual seria entronitzat en un preciós sepulcre. No s’observa tant a Corbera, però sí a Guadassuar, on les figures dels dos grups escultòrics tallats pel mestre, deixen entreveure un cert barroquisme i denota que l’autor és un gran coneixedor de cada moment històric de la imatgeria espanyola.

En l’església dels Sants Joans de Cullera, tenim en una de les capelles de la part de l’evangeli, la imatge del Natzaré de Carmelo Vicent, tallada en 1956. Dels anys quaranta és la Dolorosa, obra de José María Bayarri on a la part inferior hi ha un Crist Jacent. Rabasa és l’autor en 1947 del Crist de la Bona Mort.

A la ciutat d’Alzira en 1940, Victorino Gómez talla la figura del Crist en la Columna i Joan Fuster, fa les noves imatges de Jesús de Natzaré. En 1952 Carmelo Vicent és l’encarregat de donar forma al grup escultòric del Santíssim Ecce Homo i en aquest mateix any, Antonio Ballester és l’encarregat de treballar en el Pas del Poble i el Crist Jacent del Sant Sepulcre en 1944. Un any abans ho havia fet en l’Oració de Jesús en l’Hort, mentre que Rausell i Llorens s’encarreguen de donar forma al Prendiment del Senyor en 1953.

D’aquest prolífic període tenim altres tallers com José Rabasa i Antonio Royo, els artistes Gaspar i Pérez o autors com l’imatger Vicente Rodilla que va tallar el Crist Crucificat en l’Agonia d’Alzira (1955) i la Mare de Déu dels Dolors per a la seua confraria de Guadassuar (1958). Juan Giner Masagosa autor del Davallament de la Creu en 1943 o Justo Villalba que en 1945 treballa en la Dolorosa, així com Venancio Marco i la seua Soledat, ho fan també en Alzira. A Guadassuar treballa per a la Confraria de Jesús el Natzaré entre 1953 i 1957 Antonio Sanjuan.

Els grups escultòrics dels passos de Setmana Santa ens mostren unes obres, sobretot pel que fa a les primeres dècades després del conflicte bèl·lic, amb uns rostres i treball de les figures que sens dubte reflecteixen les normes marcades per la «Comissió Diocesana d’Art Sacre». No obstant això, en algunes de les imatges, podem veure una evolució fins a un idealisme més natural, acompanyat d’una gran elegància.

L’ideal de Crist imposat, donarà pas a un naturalisme inicial desembocant en un classicisme per part d’altres autors. S’intueixen en altres imatges innovacions tipològiques que acabaran amb unes figures més esveltes o arribant també en altres autors a un manierisme místic.

Les imatges que processonen han de reflectir la devoció i el sentiment de què és i significa la Setmana Santa. Així, la imatge del Natzaré és primordial i conté en ell mateix un gran significat. Per una altra banda, la imatge central de la fe cristiana és el Crucificat i per descomptat, la Pietat i el Sepulcre on acompanyant al seu fill Jesús està la Mare Dolorosa. Són aquestes belles imatges que a partir del segle XX adquiriren nous models més idealitzats. Es transformen ara en un prototip de bellesa inspirat en el cànon del qual estem parlant, però això si, amb el dramatisme del Desconsol i la Soledat.

devoció, tradició i obres d’art. Les confraries conten en molts pobles amb grans talles. 1 Vicente Rodilla va tallar en 1955 el Crist Crucificat en l’Agonia d’Alzira, en la imatge, a l’exida de l’església de Sant Joan. F

2 Sant Sepulcre de Carcaixent, una talla barroca anònima de gran valor artístic. F

3 Justo Villalba és l’autor de la Dolorosa. F

4 Crist de l’Agonia o del Calvari de Corbera, obra de Román i Salvador. F

5 Carmelo Vicent va donar forma al Santíssim Ecce Homo d’Alzira. F