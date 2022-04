La esperanza viaja en autobús en Ucrania

Juan Carlos Teruel no falla con las palabras segundos antes de partir pese a la latente emoción de quien emprende el ambicioso camino de aportar un ápice de esperanza del infierno. Elige a Miguel Hernández y cuelga en sus redes sociales un poema del poeta asesinado en la Guerra Civil española: «Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes. Tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes. Tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes. Tristes». El bombero de Antella acude a Ucrania y a sus conocidos no les extraña. A nadie. Es un histórico de la ayuda humanitaria, allá donde se precise. El representante de la asociación Bombers pel Món en tierras valencianas no para. El pasado 29 de marzo se ha sumado a otros seis bomberos municipales, a cinco forestales y dos enfermeras del hospital La Fe para recorrer los casi 2.600 kilómetros que separan la luz de la ciudad del Turia y la de la gris Cracovia, desde donde coordinaron la ayuda humanitaria desplazada para la población y el material especializado para los bomberos de Kiev. Exactamente desde la localidad polaca de Przemysl, ubicada a catorce kilómetros de la frontera con Ucrania.

Para el bombero de Antella no existe debate cuando se trata de ayuda humanitaria y, junto a Bombers pel Món, ha estado en infinidad de países latinoamericanos para impartir cursos de formación y también se ha involucrado en otros muchos proyectos de desarrollo en enclaves muy necesitados de solidaridad. Es un trotamundos de profunda mirada social. Ofrece lo mejor que tiene: su tiempo, su vida. Horas después de regresar de tierras polacas reflexiona: «Fue un viaje muy duro, con mucha carretera. Casi 6.300 kilómetros en seis días, con inclemencias climatológicas que no ayudaron. Al llegar, el caos. Caras de incertidumbre, de miedo, de desconocimiento. Rostros de desolación. Otra vez la guerra. En la frontera reina el desbarajuste. Las autoridades polacas intentan lidiar con la situación pero se ven superadas por la llegada de miles de personas. Nosotros nos aseguramos que nuestro material entrara en territorio ucraniano, aunque las fuerzas militares desaconsejaron que lo repartiésemos nosotros mismos porque consideraban que poníamos nuestra vida en peligro. Queríamos entrar y repartirlo pero finalmente lo desestimamos». Tras entregar el material, tocaban las personas. Recoger a tantas como fuese posible y trasladarlas a suelo español, donde esperan ilusionarse de nuevo. Lejos de las bombas, lejos de las decisiones dictatoriales, lejos de los caprichos de los sátrapas. «En un centro de acogida de Varsovia trabajamos junto a varias ONG para coordinar el traslado de refugiados. Volvía a reinar allí el caos porque es una situación difícil de controlar. La presencia policial es magnánima y los controles son salvajes debido a la desaparición de personas. Allí pudimos recoger a 27 refugiados, la mayoría mujeres y niños; y también a una persona cubana que vivía trece años en Kiev. La mayoría procedían de la capital y de Mariúpol». Todos ellos relatan escenas de guerra directa. No de oídas, sino de bombas que cayeron a escasos metros, de puestos de trabajo que han desaparecido (y con ellos su propio futuro). Y reprochan el riesgo de los traslados, con mafias que cobran altas sumas de dinero a las familias por transportarlas con vehículos hasta la otra parte de la frontera. «Las personas que han venido con nosotros, decidieron no recurrir a esos vehículos y pasar la frontera caminando. Muchas horas bajo el frío ucraniano», rememora Teruel, con su potente voz ahora debilitada. Cansado, abatido por los recuerdos. El convoy se preparó para 27 pero después apareció una chica con dos bebés, uno de ellos enfermo. Sin recursos económicos. «Nos pedía que la llevásemos a un pueblo de Polonia. No pudimos negárselo. La vuelta hacia España fue una odisea. Los niños se mareaban y tuvimos que programar paradas. Fue complicado alojarlos; en Núremberg nos dejaron un local, donde pasamos mucho frío aunque nos permitió pasar la noche juntos e incluso nos dieron desayuno. Tres se quedaron a cargo de una asociación de Barcelona y otras dos han sido acogidas en una casa de Torrent. El resto, a Zamora. Una de las mujeres recibió al llegar la noticia de que su marido había desaparecido y estamos intentando facilitar su regreso», finiquita el bombero de Antella. Esas vidas tienen hoy futuro gracias a la solidaridad y a su fuerza, a su innegociable convicción. Juan Carlos Teruel es uno de esos «imprescindibles» del fragmento poético de Bertolt Brecht.