La presó com a taller d’imatges religioses

Aquells escultors assenyalats i represaliats pel règim franquista per ser republicans, havien estat condemnats per tribunals especials. Alguns artistes varen ser sentenciats a morir com el valencià Alfred Torán Olmos. Altres compliren la seua condemna en presó i fou en aquest lloc on començaren a realitzar obres religioses. Tenim com a exemple el cas de Rafael Pérez Contel que va ser condemnat a tres anys en la Presó Model de València. Pintor i escultor, va estudiar en la Reial Acadèmia de Belles Arts. Quan va quedar lliure, es va veure obligat a treballar tenint en compte els límits que el règim permetia i més encara en la imatgeria religiosa. Antonio Ballester s’havia incorporat el 1937 al front de Terol. Acabada la guerra és tancat en la presó a València. Allí mateix crea un taller d’escultura i després d’eixir es dedica a tallar imatges religioses per a Alzira, Godella i Rocafort.

Durant la postguerra, fan la seua aparició tallers d’art sacre on la seua producció era destinada a nodrir les esglésies de noves imatges de culte. A la ciutat de València tenim el de Royo-Rabasa, el qual fa encàrrecs per a parròquies de la Ribera. Aquesta empresa tenia al seu servici a escultors, alguns d’ells havien estat empresonats per ser simpatitzants amb la República. Els propietaris del taller tot i no ser escultors, eren els que signaven les obres.