Rafael Comenge, un element Essencial en la Identitat d’Alberic

La inauguració de l’Any Rafael Comenge a Alberic s’inicià el dia 1 d’abril amb la presentació del llibre «A Don Rafael Comenge....», obra de Pilar Comenge (neta de l’intel·lectual i polític alberiqueny), Mª Amparo Giménez i Enrique Ortega. Un llibre que intenta englobar l’extensa i multidisciplinar obra i biografia, així com la presència, del probablement personatge més transcendent d’Alberic els dos darrers segles. Un llibre explícit sobre el treball intens i delerós que han perseguit els autors.

Destacat jurista (Fiscal Gral. en Filipines), gestor públic (governador civil a Màlaga, Granada, Canàries i València), reconegut periodista, actiu promotor social, Comenge és un exemple de conjunció de tot això amb una passió absoluta pel seu poble.

Un poble que en l’època que va de mitjan del segle XIX fins les primeres dècades del XX presenta una nòmina de veïns alberiquenys rellevant: el diputat a les Corts de Cadis, Antonio Lloret (qui protagontizà l’acabament dels senyoirus feudals); el filòsof i publicista Fermín Gonzalo Morón (el primer que expulsa dels manicomis les cadenes); el poeta Badenes Dalmau (prohom de la Renaixença valenciana); els diputats Vicent Grima o Paulino Giménez,.... Però sense desmereixer de la transcendència i valua de tots i cadascú d’eixos personatges, Rafael Comenge presenta una característica singular: l’amplitud i polivalència de la seua obra i el seu llegat. Podríem dir, en eixe aspecte, que era un home renaixentista.

Però si el seu protagonisme com a jurista, administrador públic o comunicador és rellevant, cal reconèixer que la seua aportació literària presenta una vessant de primera magnitud. Tant com aportació socio-històrica, en reflexar, sobre tot en la seua trilogia sobre el roder Micalet Mars, les condicions socials de les terres de la Ribera com aspectes del passat: l’assalt a la Casa del Batle en temps de fam, o la referècia a La Lleonera, paratge on probablement caldrà buscar les arrels de la romanització d’estes terres, per exemple.

La dimensió literària de Comenge excedeix però les referències geogràfiques i historicistes per tal de convertir-se en forment d’una expressió novel·lesca: el roderisme.

Una de les formulacions més tardanes del romanticisme es manifesta en la literatura sobre el bandolerisme i la delinqüència rural. Al segle XIX, especialment, la narrativa sobre l’acció d’uns transgressors que robaven als rics per a repartir-ho als pobreses posa de moda i propicia diverses formes artístiques (cançons, poemes populars, auques, etc...) que difondran les aventures dels malfactors com una epopeia estimada per la gent.

Però mentre en Andalucia o Extremadura la popularitat se sostindrà pel sentimentalisme personal del bandit en el roderisme, com assenyalen especialistes, la vessant social serà bàsica. Per això, els delinqüents del sur, majoritàriament, moriran executats per les forces públiques, mentrestant els roders, en bona part, es transformaran en membres destacats de la societat.

Micalet Mars, per exemple, esdevindrà alcalde del seu poble, i roders com el Barquer de la barca del Rei o el Roig de Chella seran reconeguts dirigents de moviments politics o socials. El mateix Godoy, el favorit de Carlos IV i la reina, ens parlarà de la seua importància com protagonistes de les revoltes dels primers anys del XIX.

En definitiva, a Rafael Comenge podríem lliurar-li aquella frase poètica que ens diu que «qui perd els origes, perd la identitat». Comenge és un element essencial de la nostra identitat perque està en l’orige del nostre passat més lúcid i de la proposta del futur més ambiciós.