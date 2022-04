El artista fallero del siglo en Alzira deja El Mercat

El artista fallero que ha dominado la última década en la Sección Especial de Alzira con siete primeros premios en nueve años, cinco de ellos de forma consecutiva por primera vez en la historia de la categoría, y la falla que ha disfrutado con él de este ciclo dorado, El Mercat, han decidido separar sus caminos «de mutuo acuerdo», según el comunicado de despedida publicado por la comisión en sus redes sociales, en el que expresa su «tristeza» por la conclusión de esta fructífera relación con el artesano que más primeros premios ha cosechado en la máxima categoría de las fallas de Alzira en el siglo XXI ya que, según indica, por encima de cualquier premio, Rafael Ibáñez «es un amigo querido».

«Te duele el corazón ver que tienes que abandonar, pero sabes que es necesario», explicó ayer a Levante-EMV el propio artista de Borriana, mientras señalaba que, al margen del desgaste que pueda suponer esta larga relación de nueve años, el parón provocado por la pandemia «ha pasado factura al taller». «Hemos perdido parte del equipo, que era muy polivalente, y que ha encontrado en otros sectores más estabilidad laboral. Asumir esos volúmenes con un equipo cojo es inviable», explicó el artista de Borriana, que ha optado por bajar el ritmo del taller y centrarse en cuatro monumentos que ya tenía comprometidos y que requieren de menos exigencia, el más grande de ellos en la propia Borriana.

La despedida de Ibáñez de la Sección Especial de Alzira con un tercer premio en las pasadas fiestas después de que no se acabara de plantar el monumento debido a mal tiempo -se optó por primar la seguridad después de que se desprendiera una gran espada cuando los falleros ya desplegaban el césped al pie de la falla-, no es el broche deseado para una brillante trayectoria, aunque el artista asume que estas cosas suceden cuando hay un temporal ya que, comenta, «contra el tiempo no puedes hacer nada».

«Hemos hecho siempre la misma ruta para plantar, pero el día 16 de marzo llovió mucho y contra viento y marea no se puede. Creo que hasta arriesgamos demasiado porque con un viento superior a 25 km/h las grúas y las cestas deberían estar en el suelo. A las diez de la noche teníamos la falla arriba y las juntas ya repasadas, pero nos cayó la del pulpo en un hora», recordó. El artista comentó que plantar en octubre y después en marzo «se ha hecho muy duro» y que con con la actual escalada de precios «trabajar con presupuestos a un año vista es muy complicado». «Es un poco de todo y al final tomas estas decisiones», indicó.

El presidente en funciones de El Mercat, Kiko Cano, señaló ayer que lo sucedido en las pasadas fiestas no ha influido en que la comisión y el artista hayan dedicido desvincularse ya que dejó entrever que, si bien la decisión no estaba tomada antes de las fiestas, se podía augurar, aunque aseguró que la relación es buena. «Tanto para él como para nosotros era el momento de separar los caminos. Al final son muchos años de presión, siempre te exiges el 200 %, nosotros a él y él a nosotros, y los dos necesitábamos un descanso», indicó, mientras señalaba que pese a no renovar «Ibáñez forma parte de nuestra familia». La comisión mantiene contactos con un artista «de primer nivel» para la falla del próximo año.

La comisión recuerda que Ibáñez es el segundo artista que más fallas ha plantado en la historia de El Mercat desde que llegara en 2013, por detrás Ricardo Fluixá Gómez, que erigió el monumento en diez ocasiones. En el caso de Ibáñez, asumió nueve años la falla grande y tres la infantil. Deja un palmarés de siete primeros premios, un segundo y un tercero en el monumento grande. El propio Rafa Ibáñez ha reaccionado a la cálida despedida que le brinda la comisión con el comentario «els mercaters sempre tindran un lloquet al meu cor. Moltes gràcies per estos anys!»