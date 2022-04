El Alzira necesita ganar hoy al Mar Menor para alejarse del descenso

Los dos equipos revelación de la temporada del grupo 5 de 2ª RFEF se enfrentan esta tarde a las 18 horas en el estadio Luis Suñer Picó. A la UD Alzira le ha sustituido en este aspecto el Mar Menor FC, que visita por primera vez el coliseo alzireño. Para que el partido tenga una buena entrada al coincidir con los encuentros del Family Cash y el Valencia y estar inmerso en la Pascua, el club ha repartido mil entradas que se podrán recoger de manera gratuita en la gasolinera de Mazo. Además, cualquier aficionado podrá ver el partido por 10 euros en tribuna y cinco en general. Los abonados entrarán gratuitamente pero aquellos que sean socios recibirán una entrada gratuita para invitar a algún familiar o amigo.

El conjunto de San Javier ha fraguado su gran temporada con los resultados en el estadio Pitín, donde ha sido el 2º mejor local del grupo. Fuera de su estadio ocupa la 13ª posición, la misma que el Alzira como visitante. Las dimensiones del Luis Suñer Picó podrían ser un hándicap para el cuadro murciano ya que su efectividad se basa en la presión y las jugadas a balón parado provocadas por el habilidoso Loren Burón.

De hecho, solo hay un jugador destacado en la faceta goleadora, Ubis, con nueve tantos, que ha estado lesionado en las últimas jornadas. La semana pasada jugó 38 minutos en la debacle en Puertollano, donde el Mar Menor perdió 4-0. El resto han marcado uno o dos goles al ejecutar las acciones a balón parado, caso de Javi Ramírez, el veterano Molinero -que atesora 61 partidos en 1ª en el At. de Madrid, Betis o Getafe y 320 en 2ª en Málaga, Levante Murcia, Betis y Sporting-, Vázquez, Peque o Titi. Tras cuatro victorias seguidas ante Mancha Real, Toledo, Marchamalo y Recreativo Granada, perdieron 0-1 contra Intercity y el citado 4-0 en Puertollano. Javi Motos solo tiene la baja de un jugador menos habitual, Carlos Palazón.

Javier Soler sigue siendo baja

En la UD Alzira se dan dos circunstancias. Necesita la victoria para alejarse del descenso, que se ha puesto a cinco puntos. El triunfo, junto a un empate o derrota del Eldense contra el Águilas, pondría a los azulgranas a tres puntos del «play-off» pese a haber sumado previamente solo una victoria en once partidos. Dani Ponz seguirá sin poder contar con uno de los bastiones de la defensa como Javier Soler. Al de Ontinyent no se le ha retirado el hierro que le inmoviliza el dedo roto y pedirá una segunda opinión. La próxima semana volverá a ser evaluado. Roan también es baja. Germán actúa de comodín en los entrenamientos pero aún no es posible su retorno a la convocatoria.

El árbitro será el catalán Gerard Brull Acerete, que dirigió el Alzira 4, Hércules 0. De 18 partidos dirigidos, los locales han ganado seis y los visitantes tres.