Los doseles merecen mucho más

Los doseles no dejan indiferente a nadie. Se han convertido en una de las grandes señas de identidad de Alzira y cada año toman mayor protagonismo por la calidad de su diseño y la creatividad que aportan para impresionar al público. No es extraño que las colas que se forman ante las casas de los clavarios que acogen esas extraordinarias obras de arte sean cada vez mayores. Las esperas ante el «parque temático» mostrado este año por la Cofradía de Jesús Nazareno eran de horas ante la gran expectación creada. Sin embargo, pese al atractivo que ofrecen, todavía no han dado el salto cualitativo que se merecen para que sean promocionados con el objetivo de aprovechar su incuestionable tirón turístico.

El viejo decorado de telas, flores y plantas que rodeaban los pasos procesionales exhibidos antaño por los clavarios ha evolucionado con los años hasta ofrecer una escenografía espectacular que impacta al público más exigente. En contra de su aprovechamiento como reclamo turístico juega el hecho de que, como las Fallas, sea una muestra de arte efímero. Apenas se enseña durante cuatro días, pero siempre cabe la posibilidad de aprovechar mejor los horarios o extenderlos. Su montaje, cada vez más complejo al añadir luces y sonido a los ornamentos, exige muchas horas de dedicación y grandes inversiones que deberían recompensarse con la notoriedad y difusión que correspondería otorgar a tanto esfuerzo y talento.