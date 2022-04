La huella de los vertederos de Real: basura que aflora y tóxicos sin sellar

Una propuesta de ampliación de los vertederos convulsionó a mediados de los noventa el pueblo de Real, provocó una moción de censura que se llevó por delante al entonces alcalde, Francisco López, con el voto favorable incluso de compañeros de partido, y abrió varios frentes con el objetivo último, que se logró algunos años después, de clausurar tanto el vertedero de residuos sólidos urbanos que gestionaba la Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) como el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos a cargo de la mercantil Valenciana de Eliminación de Residuos (VER).

Este largo episodio abrió unas heridas que si no siguen abiertas 25 años después, todavía escuecen. «Aún persiste el resquemor por los vertederos», admite el alcalde, Gerardo López. Estas instalaciones dejaron de recibir residuos, pero su huella permanece, especialmente si se tiene en cuenta que solo uno de los cuatro vertedero que llegó a haber en Real ha sido recubierto con árboles y vegetación. Es además uno de los más pequeños. La queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la situación de abandono de los antiguos vertederos ha acabado por poner el foco en la planta de tóxicos, por el potencial riesgo que se presume, aunque la situación tampoco es satisfactoria en el mayor vertedero de residuos domésticos que, según destacó el director general de Calidad Ambiental en su comparecencia telématica en Bruselas, se selló en su momento conforme a la normativa en vigor.

Gerardo López, no obstante, advierte de que, desde su punto de vista, se trata del que «peores condiciones» presenta de los tres vertederos de residuos sólidos. Las montañas de basura que se acumularon se recubrieron con tierra aunque cualquier episodio de fuertes lluvias provoca arrastres o desprendimientos que hacen aflorar los residuos allí depositados durante años.

Los corrimientos en algunos puntos han llegado a arrastrar o tapar la valla perimetral que circunda al antiguo vertedero. «Queremos que la conselleria le diga a la SAV que lo arregle», señala el alcalde de Real, que incide en que aunque el director general considere que este vertedero está sellado, «nunca se ha reforestado». «Es cierto que cuando hay algún desprendimiento se llama a la empresa y lo arregla, pero esta situación no está clara, allí no hay vegetación, no han plantado nada», subraya el munícipe.

Apenas a unos kilómetros de esta planta, en un sector especialmente árido del término de Real, se localiza el vertedero de tóxicos. Unas piedras de tamaño mediano colocadas estratégicamente en lo que su día fue el acceso de camiones tratan de impedir el paso, aunque la valla perimetral brilla por su ausencia -o como mucho ha vencido totalmente- tanto en este tramo como en otros muchos. «Robaron hasta la báscula, no hay puertas, las vallas tampoco están, es un escándalo», resume el alcalde de Real, mientras muestra su esperanza en que la presión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la conselleria, a la que ha emplazado a hacer cumplir a la empresa la obligación de sellar y regenerar este vertedero formado por varios enormes vasos en los que destaca el color negro de una membrana impermeable, «propicie finalmente que haga su trabajo, porque la conselleria no ha hecho su trabajo».

Como ayer adelantó Levante-EMV, el director general de Calidad Ambiental firmaba el pasado 24 de marzo, nueve días después de la sesión de la Comisión de Petiticiones, la resolución por la que aprueba el proyecto de sellado y clausura si se cumplen una serie de condicionantes. El ayuntamiento ha dejado claro que mientras no se corrijan todas las subsanaciones requeridas a la empresa no otorgará la licencia de obras que le reclama.