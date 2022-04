Alzira abre la puerta a visitar doseles los fines de semana como reclamo turístico

Los doseles de la Semana Santa de Alzira podrían tener una vida menos efímera que de costumbre. Fueron muchos los vecinos y turistas que, por ejemplo, se quedaron sin ver la mejor de las recreaciones de la Pasión de Jesucristo, la ejecutada por la cofradía del Nazareno y Nuestra Señora del Sufragio. De igual modo, puede que quien invirtiera su tiempo en aguardar en una de sus largas colas no contemplase la totalidad de los doseles. Se abre ahora la posibilidad de que puedan visitarse durante los fines de semana, lo que sería un interesante reclamo turístico en plena primavera.

El debate, al menos, está en la calle. Durante la Semana Santa, no resultaba complicado escuchar (o leer en redes sociales) comentarios de personas que divagaban sobre la posibilidad de visitar los doseles más allá de su calendario tradicional. Es un mensaje que Eusebio Vila, uno de los clavarios del Nazareno, reconoció haber recibido durante los últimos días: «Muchas personas se lamentan por no haber podido verlo, nos reconocen que veían las largas colas y preferían no esperarse. Igualmente nos dicen mucho que sería una buena idea que los doseles tuviesen continuidad, para que más gente pudiera verlos con más calma».

Sin embargo, ese ha sido, precisamente, su encanto. Año tras año, las obras de arte efímero en las que se han convertido los doseles alzireños han atraído cada vez a un público mayor al ser el único momento en el que se pueden visitar. No obstante, tiempo es lo que más de una persona ha echado de menos. La visita al dosel del Nazareno requería, aproximadamente, de un cuarto de hora. Aunque se intentó reducir la duración, las largas colas fueron la tónica habitual. Llegaron a sobrepasar los 150 metros y hay quien aguardó hasta tres horas para poder entrar.

«Jamás pensamos que fuera a pasar algo como esto. Es cierto que hemos realizado una potente inversión de tiempo y dinero para elaborar el dosel, buscamos hacer el mejor trabajo posible y emocionar al visitante. Sabíamos que gustaría, sí, pero esto nos ha sobrepasado. Calculamos que habrán entrado entre quince y veinte mil personas. El jueves estuvo abierto desde las nueve de la mañana hasta prácticamente las cinco de la madrugada. Y, aún así, son muchas las personas que se han quedado sin verlo», comentó al respecto Vila.

«Estaremos encantados»

La cofradía del Nazareno sería la mayor beneficiada si, a la postre, la ciudad optara por abrir los doseles durante varios fines de semana ya que vería recompensado su gran esfuerzo con más visitas. No obstante, el resto que quisiera podría sacar provecho de su tirón. Siempre en términos metafóricos, pues la entrada es gratuita.

Con todo, Vila reconoció que no será por iniciativa propia: «Es cierto que no lo hemos desmontado todavía, pero no vamos a hacer nada sin consentimiento. Si el ayuntamiento y la Junta de Hermandades lo valoran, estaremos encantados de abrir de nuevo las puertas porque pensamos que es una buena oportunidad para darle mayor visibilidad a nuestras tradiciones. Ojalá más cofradías lo piensen también», sentenció.

El alcalde sostiene que no existe «ningún inconveniente»

Que los doseles abran o no en las próximas semanas es una decisión que, todavía, no se ha tomada. Aunque ya se han dado los primeros pasos para ello. Ayer ya se celebró una reunión con el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Alzira, Vicent Fábregues, y otras más le seguirán. Una vez el debate entre los representantes de la Semana Santa haya avanzado, a continuación se buscaría el amparo municipal. «Por el momento no nos han comunicado nada de forma oficial, aunque algo se oye en los últimos días», reconoció el alcalde de la ciudad, Diego Gómez, que añadió: «Es cierto que muchas cofradías habrán desmontado ya sus doseles, lo que impediría que se sumase todo aquel que quisiese, pero más allá de eso, no habría ningún inconveniente».