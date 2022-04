El alzireño Martínez Portero se despide del Conde de Godó en la primera ronda

Pedro Martínez Portero se despidió más pronto de lo esperado del prestigioso torneo ATP 500 Conde de Godó, ahora conocido como Barcelona Open Banc Sabadell al caer ante el bielorruso Ilya Ivashka 6-4 y 7-6 (4).

El primer set pudo encarrilarlo después de que en el cuarto juego rompiese por primera vez el servicio al bielorruso dejándolo a 15 y poniéndose 3-1. Sin embargo, tras salvar una bola de break y tener tres ventajas, perdió su saque cediendo el 3-2. Con 4-4, Pedro volvió a perder su saque y Ivashka remató hasta el 6-4.

En la segunda manga cada jugador ganó su saque de una manera bastante clara hasta el noveno juego que empezó a animarse. Martínez salvó un break y se puso por delante. Sus dejadas y globos animaban cada vez más al público que tuvo que esperar a un cambio de zapatillas del alzireño. La espera valió la pena porque ambos jugadores pasaron a largos intercambios de bolas, en los que Pedro se mostraba consistente hasta forzar el fallo o enviarle la bola donde el bielorruso no podía llegar. El ribereño también mostró un gran juego desde la red devolviéndolo todo para conseguir el primer set ball. No obstante, Ivashka hizo valer su potente saque para dominar los siguientes puntos -logró hasta once aces-. Con otro punto precioso, Pedro tuvo el segundo set point que el bielorruso volvió a desbaratar. El público tenía ganas de más y animaba al alzireño. Al perder la tercera bola de set, quiso arriesgar y se le escapó un golpe ganador y con otro intercambio de golpes, Ivashka logró el empate a 5. Con su saque, Pedro estuvo excelso en el siguiente juego que ganó en blanco y como mínimo forzaría el tie-break al que se llegó porque el bielorruso también estuvo inmaculado con su saque. En la muerte súbita, el alzireño empezó encarrilándola con un 4-1 que desperdició al perder dos saques y ponerse 4-5. La confianza es un punto a favor y ésta la logró el bielorruso que forzó dos errores más del ribereño y se llevó el partido.

En la segunda ronda le habría tocado el cabeza de serie número 1, el griego Stefanos Tsitsipas. Pese a la derrota, a falta del resto de partidos de la semana, el alzireño ganaría un puesto en la clasificación ATP, el 42, curiosamente a tres puntos de Roger Federer, que le precedería en la clasificación.