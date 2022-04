La burocracia impide escolarizar a niños ucranianos en Alzira

Los estragos de la guerra han llegado hasta Alzira, donde una familia de refugiados ucranianos lucha por adaptarse a su nueva vida tras haber huido de los bombaedeos con lo necesario y sin saber hablar prácticamente español. Los tres niños de la familia no han podido ser escolarizados aun por problemas administrativos con los documentos de residencia necesarios en España.

El pasado 9 de abril, un grupo formado por 4 hermanas y 3 niños se vio obligado a abandonar su casa y familia en Dnipro. Su primer destino fue la frontera con Polonia. Al llegar a Varsovia, varios voluntarios españoles les facilitaron coches para trasladarles hasta España. El viaje duró cinco días. Una vez en suelo español, tuvieron que pensar hacia qué región debían dirigirse para iniciar una nueva vida alejados de los combates que desangran Ucrania.

La decisión de residir en Alzira no fue casual. Surgió gracias a unos viejos amigos que hicieron en la capital de la Ribera Alta hace tres años, cuando algunas de las hermanas viajaron hasta la Ribera para visitar a unos conocidos. Hace unas semanas, en un momento de desesperación, decidieron llamarles y pedirles ayuda para huir de la guerra. Los amigos actuaron de intermediarios y se pusieron en contacto con personas de Alzira con fines solidarios. De manera inmediata, mediante el boca a boca, fueron recogiendo todo tipo de enseres para facilitarles el día a día. También se les cedió un pequeño piso sin ascensor frente a la iglesia Santos Patronos.

Aunque el domicilio les sirve, las hermanas admiten que es complicado convivir siete personas en una misma habitación prácticamente durante todo el día. Mucho más si tres de ellas son menores de 10 años.

«Lo que queremos es conseguir un trabajo y así poder alquilar un piso un poco más grande», afirma una de las hermanas. Los 10 días que llevan en Alzira los han destinado a buscar sin parar fórmulas que les permitanregularizar su situación. Necesitan un permiso de residencia que les abra la puerta al mercado de trabajo. Todavía no lo han conseguido. Y la falta de dinero les impide adquirir los productos básicos que requieren para su día a día. «Cuando huimos de Ucrania teníamos algunos ahorros, pero vemos que se van a acabar pronto si no conseguimos alguna manera de ganar dinero», confirma preocupada una de las hermanas.

La situación de los niños de la familia no es menos preocupante, porque en los diez días que llevan en Alzira no han podido ser escolarizados también por problemas burocráticos. Están en edad escolar y necesitan seguir con su educación lo antes posible. Pero las instituciones educativas no les han dado ningún tipo de respuesta para resolver el galimatías administrativo y no saben cuando llegará una solución. También les asombra la nula ayuda que han recibido hasta ahora de la Cruz Roja. En los primeros días que se asentaron en la ciudad, fueron a pedir algún tipo de ayuda, como ropa y comida, pero aseguran que representantes de esa instituciuón humanitaria les dijeron que no estaban autorizados para donarles nada en ese momento.

«Hay que conseguir que se les ayude urgentemente a ellas y a los niños, porque están pasando por una situación muy complicada», declara Pepe Durá, uno de las personas que voluntariamente ha ayudado a esta familia. «Lo único que pedimos es que se regule la situación laboral para poder acceder a un trabajo que nos permita mantenernos», reiteran las cuatro hermanas. Gracias a la solidaridad de varios vecinos, les resulta más sencillo sobrevivir, aunque sea en precario, pero la preocupación por saber qué les deparará el futuro les mantiene angustiados.